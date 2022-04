„Vytváří umění, aby zachránil svět.“ Arnoldova žena učí umění zdobení ukrajinských vajíček Pysanky – Capital Gazette

Když se Ukrajina díky nedávné ruské invazi dostala do centra pozornosti mezinárodního zájmu, obyvatelé Marylandu se začali učit více o ukrajinských zvycích, jako je umění pysanki nebo tradiční zdobení vajíček, které se často provádí před Velikonocemi. Ale pro obyvatelku Arnoldu Corinne Wilminsterovou je umělecká forma druhou přirozeností.

Kořeny rodiny Weilminsterů lze vysledovat až do komunity v pohoří Karpat ve východní střední Evropě. Řekla, že v průběhu různých politických systémů se její prarodiče ve vesnici stěhovali ze společných rukou. Jednou to bylo Estonsko, jindy Ukrajina a teď je v Česku. Ale vzhledem k blízkosti vesnice k Ukrajině přijala ukrajinské zvyky jako Pysanky.

„Když jsem vyrůstal, měl jsem několik tet, které jsem hlídal, jak tahaly zásoby z Pysanek a seděly a psaly na vejcích, obvykle v tuto dobu, těsně před Velikonocemi,“ řekl Wilminster.

Proces začíná umytím vajíčka saponátem a otřením bílým octem, aby se připravilo. Poté umělec vezme pero vyrobené ze dřeva a mědi, naplní ho horkým voskem a vytvoří design na vejci. Poté se vejce namáčí do barviv různých barev.

Řekla, že je tety vloží do košíku s dalším velikonočním zbožím, jako je šunka a máslo, aby jí kněz na Velikonoce požehnal.

Když její tety začaly stárnout a zastavily Pisankeho podnikání, Wilminster a její sestra pokračovaly v tradici a sdílely to, co věděly, s každým, kdo měl zájem. Weilminster naučila umělecké formě svého manžela, děti a sousedy. Nyní ve svém volném čase, když nepracuje pro ministerstvo přírodních zdrojů v Marylandu jako koordinátorka vzdělávání, vyučuje hodiny Pysanky po celém kraji.

Vyučovala Pysanky asi 10 let na různých místech, včetně Jug Bay Wetlands Sanctuary v Lothian, Adkins Arboretum v Ridly a Natural History Society of Maryland v Baltimore. Většinu hodin ale absolvovala na ArtFarm v Annapolis.

Spolumajitelka ArtFarm Alison Harbaugh řekla, že často dostává pozitivní recenze na lekce Pysanky ve Weilminsteru.

„Všichni křičí, jak moc milují, protože ona nejen učí umění Pisanke, ale také učí historii, která za ním stojí,“ řekl Harbo.

Pokud si je Harbaugh vědom, Weilminster je jedním z mála lidí v této oblasti, kteří učí Pysanky. Harbo řekla, že se cítí šťastná, že může ve svém studiu prezentovat tak jedinečný styl umění.

„Je to skutečně forma meditativního umění a něco, co může dělat každý v jakémkoli věku,“ řekl Harbow. „Pokaždé, když to uděláte, je vyprodáno a vždy přidáváme kurzy.“

Věří se, že běloši představují štěstí v jejich domorodých kulturách, aby odvrátili zlo.

Dělá umění zachránit svět,“ řekla Jess Scottová, Wilminsterova sousedka a nejlepší kamarádka, se kterou občas chodí na hodiny.

Wilminster a Scott uvedli, že dopis se zdá být relevantní v okamžiku takové devastace na Ukrajině.

Přátelé využili své lekce k získání peněz pro World Central Kitchen, která pomáhá nakrmit obyvatele Ukrajiny. Weilminster řekl, že dosud získali asi 2 000 $ prostřednictvím a kampaň na Facebooku.

„Všechny tyto třídy dostaly trochu jiný pocit než oni. Ve skutečnosti se cítili méně jako umění a více jako aktivismus, a to bylo skvělé,“ řekl Wilminster.

Přestože Scott nemá žádné ukrajinské dědictví, řekla, že je ráda, že může spolupracovat se svým přítelem na šíření poselství umělecké formy a získávání finančních prostředků pro ty, kteří to potřebují.

„Nejsem Ukrajinec, ale jako lidská bytost podporuji rodiny a děti, které s touto válkou nemají nic společného a jsou nejvíce zasaženy,“ řekl Scott. „Jsem zastáncem toho, že dává do světa dobrou energii. Vím, že to pro některé lidi může znít hloupě, ale myslím, že energie má vliv.“

O těchto velikonočních svátcích Wilminster řekla, že stráví nějaký čas s rodinou, nepřekvapivě, výrobou pisanki vajec.

V této sezóně jí na ArtFarm zbývají dvě kapitoly Pysanki – A juniorský A pokročilá třídaOba 14. května.