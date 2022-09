Eurozóna koordinovat fiskální a měnovou politiku v boji proti inflaci

Ministři z 19 zemí eurozóny souhlasí s tím, že podpora by se měla zaměřit na poskytování finančních prostředků na pomoc lidem a průmyslu, aby se s tím vyrovnali, ale pokud je to možné, měla by být pečlivě zacílena.

Praha, Česká republika – Ministři financí eurozóny se v pátek 9. září dohodli, že budou spolupracovat na ochraně domácností a podniků před rostoucími cenami energií a na koordinaci svých podpůrných politik s Evropskou centrální bankou (ECB), aby se vyhnuli rostoucím inflačním tlakům.

Ministři 19 zemí eurozóny se shodli, že podpora by se měla zaměřit na poskytování finančních prostředků na pomoc lidem a průmyslu, aby se s tím vyrovnali, ale že by to mělo být považováno za nouzové opatření a tam, kde je to možné, pečlivě zacíleno.

Podpora podniků musí být koordinována přes hranice, aby byla zachována spravedlivá hospodářská soutěž.

„Uznáváme a souhlasíme s tím, že musíme snížit inflaci,“ řekl ministr financí eurozóny Pascal Donohoe na tiskové konferenci. „Pokud tak neučiníme, naši občané, národy Evropy, budou chudší na mnohem delší dobu,“ řekl.

Francie, Německo a další země oznámily balíčky v miliardách eur, které mají podnikům a spotřebitelům pomoci vyrovnat se s vysokou inflací. Think-tank Bruegel odhaduje, že vládní podpora EU již dosáhla 282 miliard EUR (285 miliard USD), přičemž další jsou na cestě.

Ale samotná dotace může podnítit inflaci a vytvořit začarovaný kruh.

„Naše intervence budou koordinovány s měnovou politikou Evropské centrální banky a vynaložíme veškeré úsilí, abychom se vyhnuli zvýšení inflačního tlaku, na který reaguje ECB a my jako ministři financí,“ řekl Donohue.

Evropská centrální banka zvýšila klíčové úrokové sazby o bezprecedentních 75 bazických bodů a slíbila další zvýšení, přičemž upřednostňuje boj s inflací, protože unie pravděpodobně zamíří do zimní recese a přídělového systému plynu.

V reakci na otázku, jak sladit ministry ohledně pumpování více peněz do ekonomiky prostřednictvím podpůrných opatření a zároveň se vyhnout rostoucí inflaci, Donohue řekl, že odpověď spočívá ve velikosti a designu opatření, ale jde o složitou výzvu.

Evropský hospodářský komisař Paolo Gentiloni uvedl, že je obtížné udržet podporu cílenou a dočasnou.

„Vím, že je to velmi obtížné, protože když zavádíte opatření, tendence ho tam nechat je nevyhnutelná a je těžké omezit vaši podporu na určité skupiny,“ řekl.

Christine Lagarde, prezidentka Evropské centrální banky, uvedla, že došlo k určitému zlepšení v návrhu evropských plánů podpory, ale naznačila, že stále existuje potřeba zlepšení.

„10 % opatření bylo navrženo a zacíleno, nyní jdeme na 15 % a v tomto ohledu je jasná potřeba zlepšení,“ řekla s tím, že pokud jde o efektivitu, nejlepší byla konverze příjmů. cenový strop.

V Bruselu ministři energetiky EU projednali dlouhý seznam návrhů Evropské komise na řešení energetické krize v regionu, včetně omezení ceny ruského plynu, překvapivé daně na neplynové elektrárny a snížení poptávky po elektřině na úrovni bloku. . a nouzové úvěrové linky pro energetické společnosti, které čelí zvýšeným požadavkům na zajištění. – Rappler.com

