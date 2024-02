Khan a Sharif prohlašují vítězství v pákistánských volbách, přestože nemají jasnou většinu | Volební zprávy

Pákistán čelí období nejistoty, protože výsledky voleb neukázaly jasnou většinu a dva protichůdní političtí vůdci, Nawaz Sharif z Pákistánské muslimské ligy (PMLN) a Imran Khan z Pákistánu Tehreek-e-Insaf (PTI), vyhlásili vítězství.

Úplné výsledky čtvrtečních voleb ještě nebyly zveřejněny pro devět z 265 křesel, o které se v sobotu v sobotu bojovalo.

Nezávislí kandidáti, z nichž většina je napojena na vězněnou Chánovu pákistánskou stranu Tehreek-e-Insaf (PTI), jsou se 102 křesly ve velkém náskoku, vyplývá z nejnovějšího sčítání zveřejněného na webu volební komise. Mezitím je na druhém místě Pákistánská muslimská liga vedená Sharifem, která získala 73 křesel, následovaná Pákistánskou lidovou stranou vedenou Bilawal Bhutto Zardari s 54 křesly.

„Tyto volby jsou možná nejkontroverznější v historii Pákistánu,“ řekl Kamal Haider, korespondent Al-Džazíry z Islámábádu.

Řekl, že šéf Tehreek-e-Insaf Gohar Ali Khan je přesvědčen, že jeho strana bude v národním parlamentu i v provincii Paňdžáb, kde tvrdí, že má většinu. Vymetli také volební místnosti v provincii Khyber Pakhtunkhwa.

Mezitím Šaríf, vůdce Pákistánské muslimské ligy, který také vyhlásil vítězství ve volbách, řekl, že bude usilovat o vytvoření koaliční vlády. Zardari z Pákistánské lidové strany zdůraznil, že federální vládu nelze sestavit, jako je tomu v provinciích Paňdžáb a Balúčistán, bez jeho strany, Pákistánské lidové strany.

Podle Abida Husseina z Al-Džazíry se dva dny po uzavření volebních místností objevil rozdělený mandát mezi tři hlavní politické síly a není příliš jasné, co bude dál.

Vzhledem k tomuto rozdělení je nyní velkou otázkou, kdo bude schopen sestavit vládu v Pákistánu, zemi s 241 miliony obyvatel, která trpěla dva turbulentní roky politické nestability, ekonomiky na pokraji platební neschopnosti a eskalujících vnitřních nepokojů. „Bezpečnostní výzvy,“ řekl Husajn.

Pákistánský analytik Zaigham Khan uvedl, že po zveřejnění prvních výsledků existují dva možné scénáře.

„Nejpravděpodobnějším scénářem je vytvoření koaliční vlády, která bude zahrnovat všechny politické strany – kromě PTI,“ řekl Khan Al-Džazíře. To bude zahrnovat dvě největší politické strany, Pákistánskou lidovou stranu a Pákistánskou muslimskou ligu, stejně jako MQM, Jamaat-e-Islami a další.

„Druhým scénářem, méně pravděpodobným, ale technicky možným, je spolupráce PPP s PTI a vytvoření vlády,“ řekl analytik. Největší počet mandátů získali kandidáti z hnutí PTI, kteří kandidovali jako nezávislí.

Protesty

Vzhledem k tomu, že se stále čeká na konečné výsledky, vypukly po celé zemi již druhý den v řadě protesty, přičemž demonstranti tvrdili, že odkládání výsledků voleb umožňuje úřadům zmanipulovat sčítání hlasů.

NetBlocks ohlásily celostátní závadu na platformě sociálních médií X během hlasování. PTI popsal výpadek jako „extrémně ostudný“.

Síť pro sledování svobodných a spravedlivých voleb uvedla, že poskytla pákistánské volební komisi obecně kladné hodnocení toho, jak volby probíhaly, a uvedla, že zpoždění při vyhlášení výsledků „zastínilo řádné volby“, což vyvolalo otázky ohledně legitimity výsledku. .

„Kromě toho pozastavení mobilních telefonů a internetových služeb úřednickou vládou v den voleb – bez ohledu na bezpečnostní důvody – podkopalo roky parlamentního úsilí o reformu procesu administrace volebních výsledků,“ dodala ve své první zprávě.

Mezitím USA, Spojené království a EU vyjádřily znepokojení nad pákistánským volebním procesem, uvedly obvinění z vměšování – včetně zatčení stranických pracovníků – a dodaly, že obvinění z nesrovnalostí, vměšování a podvodu by měla být plně vyšetřena.

Pákistánské ministerstvo zahraničí v sobotním prohlášení uvedlo, že komentáře „některých zemí a organizací“ ignorují „nepopiratelný fakt“, že Pákistán pořádá pokojné a úspěšné volby a zároveň se vypořádává s bezpečnostními hrozbami.

„pevné ruce“

Uprostřed frustrace a nejistoty mezi lidmi v Pákistánu učinil mocný velitel armády země své první veřejné prohlášení od hlasování.

Generál Syed Asim Munir podle sobotního prohlášení armády řekl: „Národ potřebuje stabilní ruce a léčivý dotek, aby se dostal od politiky chaosu a polarizace, což není vhodné pro pokrokovou zemi s 250 miliony obyvatel. “

Prohlášení citovalo Mounira, který řekl: „Volby nejsou soutěží s nulovým součtem mezi vítězstvím a prohrou, ale spíše cvičením k určení mandátu lidí.“

„Politické vedení a jeho pracovníci se musí povznést nad vlastní zájmy a spojit úsilí při vládnutí a službě lidem, což je možná jediný způsob, jak učinit demokracii praktickou a smysluplnou.“

Armáda je dominantním hráčem v politických záležitostech země a od roku 1947 jí přímo vládne více než tři desetiletí.

Aisha Siddiqa, vedoucí pracovník na King's College London, řekla, že pákistánská armáda doufá, že vytvoří slabou koalici pod vedením PML-N.

„Svým způsobem jsou to výsledky, které jsme dostali,“ řekl přítel Al-Džazíře. „Ale také bych tvrdil, že to nejsou výsledky, které očekávali. Udělali maximum, aby zajistili nízkou volební účast, ale lidé vycházeli s vášní.“

Siddiqa řekl, že armáda pravděpodobně podpoří koaliční vládu spojující PML-N a Pákistánskou lidovou stranu, ale stále si není jistý, kdo by ji vedl, pokud by to byla Bhutto Zardari, Shehbaz Sharif nebo Nawaz Sharif.