Všechny schopnosti Al-Nefiriho v League of Legends

Připravte se shromáždit si tašku k boji, vyvolávači. druhý liga legend Edice Hrdina roku je za námi a debutuje nejnovější zabiják Darkin. Když zamíříme do Summoner’s Rift v Patchu 13.14, Neferi si přivede na svou stranu své divoké psy, aby se postavili soutěži.

Naafiri, navržený jako jedinečný hrdina, který se zaměřuje na používání smečky psů jako hlavního zdroje poškození, má spoustu akce a výbušnosti, které by měly uspokojit každého hráče zabijáka, pokud jde o děsivý potenciál v pozdních hrách.

Související: Kdo je Nafri? liga Další Darkinův vrah?

Stejně jako mnoho jiných zabijáků musí dobře kombinovat své schopnosti, aby maximalizovala své plné způsobené poškození, spolu s nalezením záludných zákoutí, aby se mohla ponořit do zadní linie a odstřelit všechny nesoucí AD nebo střední pruhy, které se snaží schovat za své tanky. Může také zůstat zdravá a mobilní díky své ultimátní schopnosti, Call of the Pack.

Nafiri liga Schopnosti

S Naveri na vás čeká smečka hladových honičů. Obrázek přes Riot Games

Negativní – jsme víc

Krátce nato Navri vytvoří Packmate, který zaútočí na nepřátele, na které se zaměří, za fyzické poškození, které se zvyšuje po použití schopnosti. Zasahování hrdinů schopnostmi nebo zabíjení nepřátel snižuje cooldown této schopnosti.

Q – Darkenova dýka

Nafri vrhne Darkenovy kontaminované čepele, způsobí fyzické poškození a na několik sekund způsobí krvácení. Tato schopnost může být přeobsazena, a pokud zasažení nepřátelé již krvácejí, schopnost způsobí zbytkové krvácející poškození navíc k dodatečnému fyzickému poškození a fyzické ztrátě zdraví.

Pokud je cílem hrdina, Navri obnoví určité zdraví. Její společníci naskočí při prvním zásahu cíle, upřednostní a na několik sekund zaútočí na hrdiny.

W – lovecké ohaře

Po krátké prodlevě se Navri vrhne na nepřítele a způsobí mu fyzické poškození. Zpomalí svůj cíl nebo prvního hrdinu, se kterým se krátce srazí, a schopnost získá dosah na základě konečné hodnosti. Její společníci se stanou necílení a přepínají spolu s Nafri, čímž udělují další poškození každému spoluhráči.

E – vykuchání

Nafri se vrhne vpřed, způsobí fyzické poškození každému nepříteli, kterým projde, a poté exploduje směrem ven, aby způsobil další fyzické poškození. Po chvíli jsou všichni její společníci povoláni k Navri a plně se zotaví.

R – paketové volání

Naafiri zmocňuje své spoluhráče ze smečky a na krátkou dobu vytváří bonusové spoluhráče ze smečky. Poté získáte zvýšení rychlosti pohybu mimo boj, vidění a když poprvé narazíte na nepřátelského hrdinu, získáte štít. Po odstranění hrdiny se aktualizují všechny konečné efekty Neferi.

liga Očekává se, že patch 13.14 vyjde ve středu 19. července.

O autorovi