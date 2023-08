„Destiny 2“ implementuje „balíček map“, aby uspokojil hráče PvP

bungee

Nedávno vydalo Diablo 4 patch, který zabugoval spoustu věcí a všechny naštval. Pak tým Blizzardu šel a udělal improvizovaný stream, přiznal se k chybám a mluvil o tom, co by se změnilo, aby se věci zlepšily. „Proč to Bungie nemůže udělat?“ Otrávení hráči Destiny 2 řekli uprostřed narůstajících problémů hry s malou komunikací. No, teď to má Bungie.

To má podobu režiséra hry Destiny 2 Joe Blackburna udělat živou kameruvideo bez scénáře, na kterém sdílí špatně přijatý stav hry se svým týmem, které mělo jen málo skutečných zpráv kromě „Do Crucible nebo Gambit jsme tolik neinvestovali a stále nebudeme.“

Teď se to změnilo. Blackburn prozradil, kromě uznání nedostatků SOTG, že ano, Bungie On je Nyní posloucháte přímo komentáře pvp. To bude mít podobu vytvoření nového bezplatného „mapového balíčku“ map Crucible pro hru příští rok a také vytvoření specializovaného PvP „úderného týmu“ s oddanými PvP operátory, aby zajistili dlouhodobé zdraví Crucible.

Po State of the Game se mnozí jednoduše vzdali a mysleli si, že Bungie bude smysluplně investovat do PvP vpřed. Myšlenka byla, že většina hlavních vývojářů PvP odešla a že Marathon bude novým zaměřením v této oblasti, která se posouvá vpřed.

I když jsem si jistý, že bude více Přátelé Marathon PvP, tato kombinace balíčku map a nově vytvořeného PvP týmu dělá hodně pro to, aby předala zprávu, že ne, Bungie se Crucible nevzdává (Gambit, možná je to stále ano).

Nemáme více podrobností o balíčku map, což se zdá být nápadem vytvořeným nedávno, takže můj odhad bude později v roce 2024 než dříve. Také nevíme, kolik map je, ale dvě z nich bych nepovažoval za balík. Obvykle myslím na čtyři mapy v balíčku, i když předpokládám, že technicky by fungovaly tři. V každém případě to bude 3-4krát více nových map, než dostaneme za rok (i když ani to nebylo potvrzeno Všechno rok).

Blackburn také řekl něco zajímavého o tom, že když vyvíjeli jen jednu novou mapu ročně, museli se snažit být dobří ve všem, takže on by nebyl dobrý v ničem. To vysvětluje, proč všichni nenávidí Disjunction, což je první nová mapa Destiny 2 po letech, a nejsem si jistý, jak dobré to bude pro novou mapu Vex Grid, která přijde příští sezónu, ale uvidíme.

K celému videu Blackburn v mém videu řeknu více později, ale celkově ano, tohle byl dobrý formát pro řešení problémů, ano, zní to jako dobré nápady a komunita pvp by měla být poněkud ujištěna ano, Bungie stále potřebuje, aby to, co bylo řečeno, dodal tady, tak šampaňské ještě neboucháme. Přichází další.

