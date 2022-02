Waco Family & Faith Film Festival slaví třetí rok v novém domově | Filmy

„Upřímně řečeno, cítila jsem, jak mě Bůh pobízel, abych natočil dokument a vyprávěl náš příběh, abychom mohli vzdělávat ostatní o ničivých a smrtelných účincích toxické plísně,“ řekla Nugentová s tím, že plíseň nalezená v jejich domě ovlivnila zdraví její i jejího manžela. a syna Rocca. „Každý den dostávám na sociálních sítích desítky zpráv s lidmi, kteří žádají – prosí – o pomoc. Lidé trpí a já se chci podělit o to, co se nám stalo, aby ostatní mohli rozpoznat podobné zdravotní příznaky nebo co by se mohlo stát při úniku vody.“ nebo vadná budova.“