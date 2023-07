„Jsem jediný vítěz akademie, který je v prdeli tarantule“

Russell Crowe vzpomíná na veselou historku o škádleném jedovatém pavoukovi, který lezl po jeho špatně padnoucím těle. Přečtěte si více

Herec Russell Crowe otřásl publikem na 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (KVIFF) tím, že zahrál 90minutový set se svou kapelou Indoor Garden Party. Herec si také vzpomněl, jak mu při natáčení filmu v roce 1994 vstříkl jed velký pavouk.

Herec „Gladiátor“ byl oceněn Křišťálovým glóbem za mimořádný přínos světové kinematografii na Českém filmovém festivalu. Když Crowe nastoupil na pódium, sdílel příběhy o svém procesu psaní písní a natočil scénu se tarantulí.

Russell Crowe vyšel na pódium těsně před 23:00, s pitím v ruce, za hlasitého jásotu a potlesku, uvedl The Hollywood Reporter. Po zahrání několika písní pozdravil Karlovaráky, kteří zareagovali hlukem, slovy: „Vypadáte skvěle, vypadáte skvěle“.

Herec wrestler vzpomíná, jak v roce 1994 natáčel „Rough Magic“ (1995) s Bridget Fondovou a musel natáčet scénu, kde mu pavouci, větší než jeho ruka, vlezli do jeho pusy, než byli utrženi. od pavoučího čaroděje. V jednom případě se pavouk zastavil u krku a natáhl nohy. Další den, řekl Crowe, se probudil s vyrážkou na hrudi a jinde a navštívil lékaře.

„Když vzbudí tarantuli, vystříkne tyto velmi jemné chloupky,“ vzpomíná doktor Crowe a naznačuje, že jeho tělo bylo „plné tarantulího jedu.“ Doktor mu dal věci na oblékání a odnášení s tím, že za týden bude v pořádku. Crowe dodal následující prohlášení: „Jsem si jistý, že v historii kinematografie jsem jediným držitelem Oscara, kterého tarantule poškrábala.“

Reklamní

Reklamní

Asi 20 minut po půlnoci Krewe Karlovy Vary poděkovalo a rozloučilo se. Ale po hlasitém jásání a skandování „Maximus!“ , pojmenované po slavné Croweově postavě v ‚Gladiátor‘, kapela předvedla několik dalších písní až do 12:40, po kterých následoval ohňostroj. Crowe dělá hudbu od 80. let a svůj první singl pojmenoval „I Wanna Be Like Marlon Brando“.

V 90. letech vystupoval s australskou rockovou skupinou Thirty Odd Foot of Grunts, se kterou vydal tři alba. V roce 2017 založil Indoor Garden Party s kanadským hudebníkem Alanem Doylem, bývalým zpěvákem folkrockové kapely Great Big Sea.

Musíš číst: Když Alexandra Daddario pronese šokující tvrzení „Prezident viděl mého miláčka“ s odkazem na Baracka Obamu poté, co požádala HBO o vydání předběžných kopií „True Detective“

Následuj nás: Facebook | Instagram | Cvrlikání | Youtube | zprávy Google