ITF jmenovala Feliciana Lópeze turnajovým ředitelem pro finále Davis Cupu

Mezinárodní tenisová federace ve čtvrtek oznámila, že Feliciano Lopez byl jmenován turnajovým manažerem pro finále Davis Cupu.

Jednačtyřicetiletý Lopez, který se Španělskem vyhrál turnaj čtyřikrát, plánuje po tomto roce ukončit fotbalovou kariéru.

Skupinová fáze se bude konat od 12. do 17. září ve čtyřech evropských městech a následně čtvrtfinálové utkání ve španělské Malaze od 21. do 26. listopadu.

„Na hraní v této soutěži mám několik speciálních vzpomínek, takže jsem velmi rád, že mohu převzít vedoucí roli při prezentaci těchto akcí,“ řekl Lopez v oznámení ITF. „Jako ředitel turnaje se zaměřím výhradně na to, abych navázal na nedávný úspěch soutěže a udělal z ní to nejlepší, co může být pro hráče a fanoušky po celém světě.“

Davis Cup byl zařazen jako oficiální součást kalendáře ATP na základě loňské dohody mezi FIFA a mužským turné. Účast na únorových kvalifikacích vzrostla o 10 %.

Španělsko a Srbsko společně ve skupině C, aby se domluvilo možné setkání mezi Carlosem Alcarazem a Novakem Djokovičem. Ve skupině, která bude hrát ve Valencii, je i Česká republika a Jižní Korea.

Spojené státy se ve skupině D utkají s Chorvatskem, Finskem a Nizozemskem a tuto skupinu bude hostit Chorvatsko, ačkoli město a místo konání ještě nebyly oznámeny. Kanadští obhájci titulu jsou ve skupině A spolu s Itálií, Švédskem a Chile – hrají v Bologni. Skupina B zahrnuje Británii, Austrálii, Francii a Švýcarsko a bude hrát v Manchesteru.

Nejlepší dva týmy z každé skupiny postupují do turnaje Final 8. Letos se do soutěže přihlásilo 155 zemí, což je rekordní počet.

López reprezentoval Španělsko v Davis Cupu pětkrát a pomohl své zemi vyhrát jej v letech 2008, 09, 11 a 19.

„Je to daviscupová legenda a ztělesňuje vše, o čem soutěž je – vášeň, zábavu a hrdost na reprezentaci vaší země,“ řekl prezident ITF David Haggerty.

Lopez se stal turnajovým ředitelem pro Madrid Open v roce 2019.

Lopezová, trojnásobná čtvrtfinalistka ve Wimbledonu, by se měla zúčastnit turnaje na trávě na Mallorce od 25. června.

