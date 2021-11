Bylandová bude hrát za Norsko v ženském olympijském hokejovém týmu

ADRIAN – Olympijské hry jsou konečným cílem každého sportovce.

Pro Une Bjellandovou je cíl blíže jejímu sevření, než tomu bylo v minulosti.

V nadcházejících týdnech se útočník Bulldogs Biland pokusí Norsku pomoci dostat se na světovou scénu, protože začíná olympijská kvalifikace pořádaná Českou republikou, která zahrnuje také národní týmy Maďarska a Polska.

“Znamená to všechno a na tom všichni v tomto týmu pracovali,” řekl Biland. “Bude to poprvé, co se kterýkoli norský ženský hokejový tým zúčastnil olympiády, a bude to fantastické.”

Rodačka ze Stavangeru z Norska si přišla zahrát s Adrianem poté, co ho v roce 2019 naverboval Sean Skelly, když hrál za Ontario Hockey Academy, a ve svém prvním roce Byland zaznamenala devět branek a 21 asistencí, čímž se vyrovnala na druhý nejvyšší počet. body.

Ve zkrácené sezóně 2020-21, jako druhák, byl Byland opět mezi třemi nejlepšími v týmu s 26 body (10 gólů, 16 asistencí) a při vstupu do této sezóny věděl, že má potenciál hrát s Norem. Tým.

“Byl to sen posledních osmi let. Bohužel jsem se naposledy zranil, takže jsem nemohl jet,” řekl Biland. Buldoci ale i možnost zahrát si na olympiádě. “

Adrianův úvodní zápas v letošním roce zaznamenal první prohru týmu od sezóny 2019-20, 2-1 s Oswego State, a Byland byl ve hře odsunut ze stolu navzdory několika silným pohledům, včetně dvou rozpadů.

V sobotu proti Stevensonovi vytěžila ze svého posledního zápasu s Adrianem v příštích několika týdnech maximum tím, že zaznamenala pět bodů (tři góly, asistence), přičemž všechny tři góly přicházela různými způsoby.

Skelly řekla: “(Une) včera řekla, že chtěla vstřelit dva góly (proti Oswego State), ale to se nestalo, i když měla dvě prvotřídní šance.” “Dnes měla Unreal, aby to podpořila. Její první pětibodový zápas a její první trojka v kariéře. Tak nadšená, že jde na cestu, nadšená ze svého růstu. Byla velkou součástí programu a byl to skvělá noc.”

Její první sčítání prolomilo patovou situaci v čase 6:19 první třetiny, kdy její střelu nejprve zblokoval brankář Stevenson, ale odrazila se od brankáře a zdálo se, že zasáhla hráče vepředu a vzadu kolem brankáře a do sítě. Průhledná.

Na začátku druhého poločasu, 25 sekund poté, co Jocelyn Hodanesh skórovala na 2:0, měl Bieland další šanci se odtrhnout, uklidil dvojici obránců Mustangu, než proběhl kolem brankáře a zvýšil na 3:0.

Bylandová o něco málo přes tři minuty později vytvořila první bilanci zápasu Kaleigh Cadorette, otočila se kolem sítě a vložila míček od puku Cadorette pro konečné skóre.

V zrcadlovém obraze ve třetí směně Peland umístil Cadorette zhruba stejným způsobem, než uzavřel zápas s konečným součtem, dostal kotouč po vzdálenějších deskách hluboko do Stevensonova konce, přestřihl síť a přehodil bekhend. Zastřelte dům, abyste ukončili těžký zápas na rozloučenou.

Bilandova pozornost se nyní obrací k jejím zápasům s Norskem, z nichž první je na programu ve čtvrtek 11. listopadu proti České republice, a šance, že by mohla hrát za svůj národní tým s nástřelem na olympijskou scénu, je snem. V sobě.

“Určitě jsme slabší hráči na turnaji,” řekl Biland. „Na turnaji hrály dva skvělé týmy a bojovaly opravdu dobře proti velkým týmům, takže opravdu potřebujeme spolupracovat a vydat ze sebe to nejlepší a získat nějaké štěstí, abychom postoupili na olympiádu, ale věříme v to a to je nejdůležitější.”