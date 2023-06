Jezuité vyhostí prominentního kněze po obvinění ze sexuálního, duchovního a psychického zneužívání

ŘÍM (AP) – Náboženská komunita papeže Františka ve čtvrtek oznámila, že vyhostila významného slovinského kněze z jezuitské komunity po obvinění ze sexuálního, duchovního a psychického zneužívání dospělých žen.

V prohlášení jezuitů, které ve čtvrtek získala agentura Associated Press, se uvádí, že kněz Marco Ivan Rupnik byl dekretem z 9. června propuštěn z jezuitského řádu „kvůli neústupnému odmítnutí dodržet přísahu poslušnosti“.

Rupnik je jedním z nejoblíbenějších náboženských umělců katolické církve s mozaikami, které zdobí kostely a kostely po celém světě, včetně Vatikánu.

Koncem loňského roku jezuité přiznali, že byl obviněn několika ženami sexuálního, duchovního a psychického zneužívání po dobu 30 let. Trestu ale z velké části unikl, částečně díky jeho prestiži v církvi a Vatikánu, kde byla Františkova role v případu zpochybněna.

V prohlášení jezuity se uvádí, že Rubenik měl 30 dní na odvolání proti příkazu k vyhoštění. Zůstává knězem, nikoli jezuitským knězem a nemá pravomoc veřejně slavit jakékoli svátosti. Nakonec by mohl vstoupit do diecéze, ale takový proces by trval roky a vyžadoval by souhlas biskupa, aby ho přijal.

Rupnikův skandál propukl v prosinci, kdy italské blogy a webové stránky informovaly, že zasvěcené ženy si stěžovaly na roky jeho zneužívání, jen aby jejich tvrzení zdiskreditovali nebo zakryli Rupnikovi šéfové. Případ představoval problém pro Vatikán a jezuity kvůli podezření, že se charismatickému knězi dostalo přednostního zacházení U Svatého stolce, kde jezuitský papež a jezuitští kněží vládnou úřadu sexuálního napadení.

Po vypuknutí obvinění jezuité Rupnika neochotně uznali V roce 2020 byl prohlášen za exkomunikovaného za jeden z nejzávažnějších přestupků v církevním právu – použití kultu k osvobození ženy, se kterou měl sexuální aktivity –, ale rychle se kál a rozsudek zrušil.

Následující rok devět žen obvinilo Rupnika ze sexuálního, psychologického a duchovního zneužívání v 90. letech v komunitě, kterou spoluzaložil ve Slovinsku. Ačkoli jezuité doporučovali, aby byla církev stíhána, Vatikánský úřad pro sexuální napadení odmítl upustit od promlčení a prohlásil zločiny za příliš staré na stíhání.

Toto zjištění potvrdilo, jak katolická hierarchie běžně odmítá dělat z duchovního a sexuálního zneužívání dospělých žen zločin. Musí být potrestáno, ale pouhý roubík kněžské čistoty může být odpuštěn, bez ohledu na trauma, které obětem způsobí.

Po skandálu jezuité zavolali kohokoli s dalšími obviněními proti Rubenikovi postoupit, a udělal 15.

Poté jezuité požádali Rubeníka, aby odpověděl, ale ten podle čtvrtečního prohlášení odmítl.

„Páter Marko Rupnik nás tedy přiměl změnit komunity a přijmout novou misi, ve které jsme mu jako jezuitovi nabídli poslední šanci vyrovnat se se svou minulostí a dát jasný signál mnoha poškozeným, kteří proti němu svědčili. vstoupit na cestu pravdy.“ Tváří v tvář opakovanému odmítnutí Marka Rupnika uposlechnout tohoto mandátu nám bohužel zbývá jediné řešení: vystoupit z Tovaryšstva Ježíšova.“

Františkova role v případu Rupnik také přicházela v úvahu vzhledem k neobvykle rychlému obratu, kdy byl prohlášen za exkomunikovaného a poté byl rozsudek zrušen – na necelý měsíc – a také vzhledem k tomu, že Vatikán odmítl připustit kánon, když byl druhý soubor byla vznesena obvinění.

V rozhovoru pro Associated Press 24. ledna Francis popřel, že by měl jakoukoli roli při řešení Rupnikova případu, kromě procesního zasahování, aby si ponechal druhou sadu obvinění od devíti žen u stejného soudu, který projednával první.

Dodal, že byl šokován obviněním proti Rupnikovi, s nímž si měl údajně blízcí.

„Pro mě to bylo opravdu překvapení. Tento člověk, umělec tohoto kalibru – bylo to pro mě obrovské překvapení a rána,“ řekl Francis agentuře AP.

Zatímco na začátku tohoto roku jezuité zakázali Rupnikovi veřejně kázat nebo se věnovat umělecké činnosti, jeho vyloučení z řádu mu ponechává volnost, aby si dělal, co chce, protože nyní nepodléhá žádnému náboženskému úředníkovi.