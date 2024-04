Jak teploty pod bodem mrazu ovlivní plodiny rostoucí v Česku?

Foto: Loreta Vašková, Radio Prague International

„Pokud se nad tím zamyslíte ve velkém, dopadem je ztráta úrody a výnosů. Stromy, které již začaly kvést – jako třešně a broskve. Některé z těchto stromů budou mít nižší výnosy a v některých extrémních případech ztratí své výnosy.“ výroba celkově Další dopady mohou být zpomalený růst, což je velká škoda, protože jsme měli velmi teplý únor a část března a příroda na to reaguje jako na skutečné jaro.

Je to ekonomická otázka, ale znamená to, že broskve, jablka, švestky – věci, které rostou na stromech – stojí v obchodě s potravinami více kvůli nižším výnosům?

„Mohlo by být, ale opravdu si budeme muset počkat a uvidíme. Konečný výnos může ovlivnit spousta věcí a Česká republika je součástí společného evropského trhu, takže to bude podmíněno vlivy počasí na úrody po celé Evropě čekáme také suché léto kvůli vysokým teplotám, které jsme letos již zažili. škodlivější než toto krátké chladné období, které zažijeme.

Tyto nepředvídatelné počasí není nic nového. Se změnou klimatu jsou stále častější. Měli by farmáři a farmáři začít přemýšlet o různých způsobech pěstování plodin, jako jsou zelené chatrče, které chrání plodiny před nepředvídatelným počasím?

„Rozhodně. Počínaje suchem se již objevují signály, že někteří zemědělci uvažují o zavlažování plodin na základě tohoto chladného počasí. Existují technická řešení, která jako zemědělci můžete udělat a která vaše zahrady střednědobě nebo dlouhodobě ochrání před teplotami pod nulou, ale tato řešení vyžadují přípravu a jsou drahá. To znamená, že náklady na zboží nakonec pro spotřebitele vzrostou. To, co vidíme, je rostoucí nepředvídatelnost. Rozdíl mezi nízkými a vysokými teplotami je stále velký.