Viděli jsme věci, kterým by lidé nevěřili. Exoplaneta staví své vlastní měsíce • Záznam

obrázek Astronomové poprvé objevili prstenec kolem malé exoplanety, který se jeví jako prstenec tvořící měsíc, a popsali svá zjištění ve výzkumné práci. zveřejněno Čtvrtek.

PDS 70c obíhající kolem hvězdy vzdálené 400 světelných let je plynový gigant podobný Jupiteru, který je zvláště zajímavý pro pozorovatele planet. Na rozdíl od většiny ostatních potvrzených exoplanet není PDS 70c a jeho soused PDS 70b dosud plně vyvinuté. Je příznačné, že když byly objeveny v letech 2018 a 2019, bylo to poprvé, co vědci dokázali přímo vyfotit protoplanetu.

Nejnovější pozorování potvrdila, že PDS 70c obsahuje další astronomický klenot: je obklopen oblakem plynu a prachu, ve kterém se pomalu tvoří satelity.

„Naše práce poskytuje jasnou detekci disku, na kterém se mohou formovat satelity,“ Ona řekla Myriam Benesti, první autor článku a výzkumný pracovník na univerzitě v Grenoblu ve Francii.

Vlevo: Snímek pořízený dalekohledem ALMA systému obklopujícího centrální hvězdu PDS 70. Světlé prstence jsou místem, kde se formují planety PDS 70b a PDS 70c. Vpravo: Detail jasného bodu: disk formace měsíce kolem PDS 70c. Image credit: ALMA (ESO / NAOJ / NRAO) / Benisty et al. Klikni pro zvětšení

zpět 2019Benisty a její kolegové měli podezření, že zahlédli rozmazané obrysy disku kolem planety kolem exoplanety. Nyní si tím jsou jistí poté, co to dokázali lépe vidět dalekohledem ALMA v chilské poušti.

„Naše pozorování ALMA byla získána s tak pozoruhodnou přesností, že můžeme jasně určit, že disk je spojen s planetou a že jsme schopni poprvé omezit jeho velikost,“ řekla.

Disk, který tvoří Měsíc, měří zhruba stejnou vzdálenost jako průměr Slunce k Zemi a má dostatek hmoty, aby vytvořil až tři satelity o velikosti Měsíce. Není však jasné, kolik měsíců nakonec obíhá PDS 70c.

Astronomové věří, že satelity jsou vytvářeny podobným způsobem jako planety. Částice plynu a prachu se srazí a nabobtnají a vytvoří akreční disk, který se neustále zvětšuje. Důkazy o takzvaných hvězdných discích, kde se rodí planety, byly pozorovány kolem hvězd, ale disky kolem planety, kde se rodí měsíce, byly pozorovány jen zřídka.

„Tato pozorování jsou skutečně první, ve kterých jsme byli schopni určit přítomnost disku na planetě – dosud jsme neměli přesvědčivé důkazy o tom, že existují,“ spoluautor Richard Teague, pracovník Harvardské univerzity a Smithsonian Center for Astrophysics, řekl. Reg.

Dále můžeme měřit velikost a hmotnost disku a poskytnout vodítka k vnitřní struktuře a potenciálu tohoto disku tvořit měsíce. Navíc, protože máme na okolním disku tak skvělá data, můžeme všechna tato omezení dát do kontextu velkého okolního disku, abychom pochopili, zda je prostředí podobné prostředí, které teorie pravděpodobně předpovídají formy disků kolem planety. “

Vědci se domnívají, že obě exoplanety, PDS 70c a PDS 70b, poskytují dobré prostředí pro studium podmínek potřebných pro vznik měsíce.

Jednou z velkých záhad v tomto systému je rozdíl mezi těmito dvěma planetami. Obě planety byly detekovány v blízké infračervené oblasti, ale zdá se, že pouze PDS 70c má kolem sebe jasný planetární disk. Chceme lépe porozumět rozdílu mezi těmito dvěma planetami, dodal Teague.

„Hladoví PDS 70c například na PDS 70b? Mohl by se veškerý materiál z okolního disku hromadit dříve, než by měl PDS 70b šanci? Získat šanci prostudovat jeden příklad disku měsíčního formování je skvělé, ale [the planetary system] Unikátní v tom, že nám umožňuje studovat dva a interakci mezi nimi. “®