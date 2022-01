Jak může být Tchaj-wan spolehlivým partnerem pro iniciativu 3 Seas?

Tchaj-wan oznámil své finanční závazky vůči Litvě 1 miliarda dolarového svěřenského fondu Posílit svůj vztah s pobaltským státem, hlavním spojencem Spojených států v Evropě a který pevně stojí za Taipei.

Iniciativa tchajwanského svěřenského fondu ve výši 1 miliardy dolarů pro společné podniky litevských a tchajwanských společností přišla jen pár dní poté, co Taipei oznámila svůj 200 milionů dolarů Investovat do strategických sektorů v Litvě.

Fond se hodlá zaměřit na šest strategických oblastí: talent v oblasti polovodičů, vývoj polovodičů, biotechnologie, satelity, finance a vědecký výzkum.

Tchaj-wan je skutečně schopným a ochotným partnerem, který si zaslouží užší vztah s Litvou a dalšími zeměmi střední a východní Evropy. Za tímto účelem bude Iniciativa tří moří životaschopným místem pro větší hospodářskou spolupráci a angažovanost.

Iniciativa tří moří – zahájená v roce 2016 s cílem usnadnit další rozvoj a spolehlivou komunikaci mezi 12 zeměmi EU na Baltském, Černém a Jaderském moři a mezi nimi – je nejdůležitější a nejrealističtější iniciativou v oblasti hospodářské politiky. Mezi dvanáct zemí Iniciativy tří moří patří Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.

Cíle Iniciativy tří moří jsou do značné míry v souladu s řadou strategických bezpečnostních a ekonomických cílů USA vůči regionu a dostává se jí stále větší pozornosti a podpory Kongresu.

Iniciativa je navržena tak, aby zlepšila konektivitu mezi zeměmi v tomto kritickém regionu podporou projektů infrastruktury, energetiky a digitálního propojení s konečným cílem zvýšit jejich bezpečnost a ekonomickou integraci se zbytkem Evropské unie.

Národy Iniciativy tří moří jsou stejně smýšlející a přejí si partnerství zásadního významu pro Spojené státy, a to jak politicky, tak ekonomicky.

Z širšího pohledu strategické zahraniční politiky bude Tchaj-wan dalším jedinečným partnerem Spojených států a zemí Iniciativy tří moří, pokud jde o provádění a provozování iniciativy.

Ekonomický rozvoj volného trhu na Tchaj-wanu byl jednoznačně patrný. Stálý hospodářský růst – podporovaný zdravou hospodářskou politikou – učinil ze země jednu z nejvíce prosperujících v Asii. Podle 2021 Heritage Foundation Index ekonomické svobodyTchaj-wan je šestou nejsvobodnější ekonomikou na světě. (The Daily Signal je zpravodajský portál Heritage Foundation.)

Stojí za zmínku, že Tchaj-wan již usiloval o praktičtější obchodní vztahy se členy Iniciativy tří moří. Tchaj-pej vyslala do České republiky, Litvy a Slovenska delegaci úředníků a podnikatelů, aby prozkoumali další investiční spolupráci, a tyto země je uvítaly a vyslaly své vlastní delegace také na Tchaj-wan.

Tchaj-wan a Polsko aktivně podporují obchodní a investiční partnerství. V reakci na rostoucí bilaterální hospodářské vztahy Polsko během osmého dne v Taipei zahájilo činnost Investiční a obchodní agentury Polsko-tchajwanské ekonomické fórum V roce 2018 usnadnit větší obchodní interakci zejména mezi polskými a tchajwanskými společnostmi soustřeď se mimo jiné o biotechnologiích, informačních a komunikačních technologiích a čisté energii.

Vzhledem ke skutečnosti, že Tchaj-wan je dynamickou demokracií volného trhu, jejíž odolná ekonomika nabízí jedinečné příležitosti pro lepší obchodní a investiční vztahy, není překvapivé, že tyto země iniciativy Tří moří byly ochotny jednat s Tchaj-pej v konstruktivním a prozíravém jednání. způsob. Metody.

To je vítaný vývoj, který si zaslouží větší rozvoj v kontextu širších strategických partnerství, která by Spojené státy měly zvážit a podporovat.

Washington více než kdy jindy potřebuje hledat a využívat každou příležitost k prosazování principů volného trhu s podobně smýšlejícími a ochotnými partnery. Spojené státy to nemohou rozumně udělat samy, pokud chtějí výrazně řešit netržní aktivity jiných zemí.

Tchaj-wan a Spojené státy mají dlouhou historii pragmatické spolupráce založené na vzájemném dodržování společných hodnot a existuje zde velký prostor pro rozvoj praktického partnerství. Toto jedinečné a praktické partnerství posílí další životně důležité vazby mezi oběma spojenci, zejména s ohledem na skutečnost, že Tchaj-wan se ukázal jako spolehlivý a mocný spojenec Ameriky při prosazování svobody, příležitostí a prosperity v regionu a na celém světě.

Může a měla by být rozšířena a zesílena prostřednictvím Iniciativy tří moří. Rok 2022 je tedy pro Washington a jeho transatlantické partnery, jako je Litva a další v Evropě, rokem, kdy musí pevně stát a připravit se na novou éru spolupráce s Tchaj-wanem.

Tchaj-wan zve sedm Summit tří moří a obchodní fórum Pokud by ji v červnu hostilo Lotyšsko, byl by to silný krok k tomu.

