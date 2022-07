Ukázalo se, že „silný zápach“ pocházející z nově postaveného bytu v Jižní Koreji jsou lidské výkaly ve zdech.

Obyvatel nově postaveného činžovního domu v Jižní Koreji si začal všímat zápachu vycházejícího z jejich skříně v hlavní ložnici, který se zhoršil, a později objevil tři pytle lidských výkalů skryté uvnitř stropního prostoru.

Bytový dům v Hwaseong v provincii Gyeonggi byl postaven teprve nedávno. Když se začali stěhovat noví obyvatelé, někdo si všiml „silného nepříjemného zápachu“ Přichází ze stěn Ze skříně v hlavní ložnici. Obyvatel, který se do bytu nastěhoval v květnu, uvedl, že jak se oteplilo, zápach zesílil.

29. května občan požádal o kontrolu. Dne 2. července úředník stavební firmy zkontroloval různé části domu, včetně vodovodních rozvodů, podlah, stěn a stropu. Při vyšetřování byly nalezeny tři plastové sáčky naplněné lidskými výkaly ukryté v prostoru ve stropě skříně v hlavní ložnici.

„Jakmile zaměstnanci stavební firmy odstranili stropní svítidlo, začal se místností z toho poklopu linout silný zápach. Nemohli ani vyfotografovat důkazy nebo je vyfotit.“ [due to the stench] A odešel jsem s taškami co nejrychleji,“ řekl jeden z obyvatel Zprávy yonhap.

Více od NextShark: Jihokorejský rychlobruslař Hwang Dae-hyun byl po zisku zlata nadšený „penzí smaženého kuřete“.

Muž, který bydlí vedle, se také zmínil, že ucítil zápach ze skříně a jeho manželku, která je v pátém měsíci těhotenství, začala kvůli smradu bolet hlava.

Úředníci se domnívají, že stavební dělníci nechali pytle plné odpadků při dokončovacích pracích na interiéru bytu.

Obyvatelé uvedli, že nedostali řádnou omluvu a jejich žádosti o výměnu střechy a zdí nebyly dosud zodpovězeny. Byli také požádáni, aby se obrátili na odbornou firmu, aby provedla deodorační práce.

Více od NextShark: Policie SF cestuje na Tchaj-wan, aby zatkla muže obviněného z krádeže 3 milionů dolarů při domácí invazi a únosu

„Od objevení tašky uplynulo 17 dní, ale stavitel říká, že odstranění a dezinfekce tapet a stropu a nastříkání tekutého čisticího prostředku je proces, který má zbavit zápachu. Dělá se to, ale nejsem si jistý, jak to stavitel udělal, protože zápach je stále tak silný, že mě z toho bolí hlava.“

Příběh pokračuje

Úředník stavební společnosti uvedl, že mají v plánu odškodnit oběti za škody co nejdříve.

Více od NextShark: „Někdo, kdo vypadá jako oni“: Znevýhodněné děti v čínské čtvrti v San Franciscu dostávají bezplatnou léčbu kvůli screeningu „Shang Chi“

hlavní obrázek: Zprávy yonhap

Líbí se vám tento obsah? Přečtěte si více od NextShark!

Asijsko-americký aktivista v New Yorku postrádá Michelle Jo na vigilii za Christinu Yunu Lee od ABC News