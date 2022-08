Problém tří měst v moderním životě

Ale dnes existuje soubor Třetí Město, které ovlivňuje další dvě. Silicon Valley, toto třetí město, se v první řadě neřídí rozumem (je to prakticky znak velkého obchodníka Ne být „rozumný“), ani s záležitostmi duše (převládající víra se zdá být formou fyzický). Je to místo, kterému vládne stvoření hodnota. Užitečnost je velkou složkou hodnoty – ať už je věc užitečná, nebo alespoň vnímaná jako dobrá či užitečná.

Uvědomuji si, že někteří lidé v Silicon Valley si o sobě myslí, že budují racionální projekty. Některé z nich mohou být. Vůdčího ducha města však ztělesňuje investor a moderátor podcastů Shane Paris, oblíbený u skupiny Silicon Valley, když říká: „Skutečným testem jakékoli myšlenky není to, zda je pravdivá, ale zda je užitečná.“ Jinými slovy, užitečnost předčí pravdu nebo rozum.

Našemu novému století – světu od roku 2000 do současnosti – dominuje technologický vliv Silicon Valley. Toto město produkovalo produkty a služby, které mění svět (okamžité výsledky vyhledávání, dodání milionů produktů do druhého dne, neustálé spojení s tisíci „přátel“), které vytvářejí a formují nová přání. Toto nové město a nové síly, které vypustilo na lidstvo, ovlivňují lidstvo víc, než si Tertullian dokáže představit.

Toto nové město je stále silnější. Nikdy předtím nás nezprostředkovalo velké množství otázek od Athény a otázek z Jeruzaléma Věci které soutěží o naši pozornost a naše touhy. Silicon Valley, toto třetí město, změnilo povahu problému, se kterým se potýkal Tertullian. Otázky o tom, co je správné a co je dobré pro duši, jsou nyní většinou podřízeny technologickému pokroku – nebo přinejmenším otázky Athény a Jeruzaléma jsou nyní tak spojeny s tímto pokrokem, že vytvářejí zmatek.

Je těžké uniknout utilitární logice Silicon Valley a lžeme sami sobě, když to děláme ospravedlnit naše motivy. Nejzajímavější na krypto-šílení bylo všudypřítomné šíření „bílých knih“ – rámování každého nového produktu čistě racionálně, nebo potřeba prezentovat jej jako produkt Atheny. A pak tu byl dogecoin.

Nežijeme ve světě čisté mysli resp náboženská magieale je to něco úplně nového.

Rozum a náboženství a Technologicky řízená snaha vytvářet hodnoty za každou cenu se nyní vzájemně ovlivňuje způsoby, kterým málokdy rozumíme, ale které mají zásadní dopad na náš každodenní život. Naše dvouleté zkušenosti se sociálními médii již ukázaly, jak moc byla věc, neboli Athena, zaplavena obsahem, který mnozí označovali jako Po skutečnosti životní prostředí. Někteří sociální psychologové, například Jonathan Haidt, tomu věří Dělá z nás blázny podkopává naši demokracii. Lidstvo je na rozcestí. Snažíme se sladit různé potřeby – racionalitu, uctívání a produktivitu – a napětí v této snaze se objevuje ve věcech, které vytváříme. Jak se tato tři města vzájemně ovlivňují, nyní žijeme s náboženstvím zprostředkovaným technologií (online bohoslužby) a myslí zprostředkovanou technologií (debaty o 280 znacích na Twitteru); Nábožensky schválená technologie (Bitcoin) a náboženská mysl (Covid-19 Safety Cathedrals); Racionální náboženství (efektivní altruismus) a „racionální“ technologie (3D tisk století asistovanou sebevraždu).

Kdyby byl Tertullian dnes naživu, myslím, že by se zeptal: „Co má Athéna společného s Jeruzalémem – a co má obě společného se Silicon Valley?“ Jinými slovy, jak souvisí oblasti mysli a náboženství s oblastí technologických inovací a jejich sponzorů v Silicon Valley? Pokud by hrdina osvícenství Stephen Pinker (obyvatel Atén) vešel do baru s trapistickým mnichem (Jeruzalém) a Elonem Muskem (Silicon Valley) s cílem vyřešit problém, byli by schopni dospět ke konsenzu?