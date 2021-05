Dokument o olympijském hokeji Neon Genesis Evangelion se setkal a internet se zbláznil.

Když jsem pracoval na úvodní sekvenci pro Nagano páskyChtěl jsem najít způsob, jak se od začátku spojit s publikem, aby to nebyl jen hokejový příběh. Nakonec jsem dostal nápad na rychlou montáž s titulními kartami ukazujícími tématy, které film pokrývá. Největší výzvou bylo najít píseň k montáži, která by také nastavila odporný a rušivý tón filmu – to je místo, kde se objevila „Teze krutého anděla“.

Na konci 90. let, kdy se konaly zimní olympijské hry v Naganu, mě s tím seznámil můj přítel Neon genéza evangelion A okamžitě se stala velkým fanouškem. O několik let později jsem se při práci na filmu pokusil proklouznout do tolika podrobností z tohoto období svého života, jak jsem mohl, aby to bylo osobnější. Samozřejmě jsem si pamatoval NGEÚvodní úvodní sekvence s jejich titulními kartami a najednou má smysl vyzkoušet něco podobného, ​​co by fungovalo jako vyprávění a pocta mé oblíbené sérii od té doby.

Dal jsem to dohromady a ukázal jsem to producentům, kteří byli zpočátku naprosto překvapeni mým výběrem, ale rychle se dostali pod vliv písně a podpořili mé rozhodnutí. Jak si dokážete představit, nebylo snadné hudbu licencovat a trvalo to hodně času, ale nakonec jsme to dokázali, a tak se zrodila úvodní montáž.

Když byl film uveden, našlo se pár lidí, kteří rozpoznali hudbu v úvodní sekvenci, ale to se ani nestalo. [yesterday] Stalo se to virálním – což jsem rozhodně nečekal tři roky po premiéře.