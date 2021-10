Uživatelé iPadu mini 6 si stěžují na problémy se zkreslením obrazovky LCD

hned potom iPad mini 6 V obchodech si uživatelé všimli efektu „gelového svitku“ na obrazovce tabletu, o kterém Apple tvrdí, že je zcela normální a nejedná se o hardwarový problém. Bohužel nyní má několik uživatelů více problémů s LCD panelem iPadu mini 6 – tentokrát s odbarvením a zkreslením.

Jak sdílí uživatel na redditNěkteré jednotky iPad mini 6. generace však mohou mít výrobní vadu na 8,3palcovém displeji Liquid Retina LCD. Tento konkrétní uživatel zaznamenal určité zkreslení a změnu barvy při dotyku obrazovky iPadem na výšku.

Podle zprávy jsou problémy znatelnější, když je iPadOS nastaven na tmavý režim a když se uživatel dotkne obrazovky o něco větším tlakem, než je obvyklé, například když něco stiskne a podrží.

Asi před týdnem jsem dostal 64GB Wi -Fi iPad Mini 6 a všiml jsem si, že se zdá, že je problém s vyjmutím LCD – pokud nastavíte Mini na výšku (pomocí tlačítka napájení vpravo nahoře) klepněte na obrazovku a uvidíte zkreslení a změnu barvy o jeden palec dolů a vpravo nahoře. U většiny modelů se to stane ve třech bodech v horní části obrazovky (když je svislá).

I po obdržení náhradní jednotky od společnosti Apple měl nový iPad stejný problém. Zaměstnanec maloobchodu Apple údajně zákazníkovi řekl, že „by nebyl překvapen“, kdyby Apple oznámil stažení displeje iPadu mini 6.

Přinejmenším zatím to nevypadá jako rozšířený problém s hardwarem. Málo dalších uživatelů reddit Byl jsem schopen replikovat zkreslení na iPadu mini 6 LCD, zatímco jiní říkají, že s tímto problémem neměli. Postižení uživatelé mohou svůj iPad mini odnést do Apple Storu nebo do servisního střediska a požádat o náhradní jednotku.

Zaznamenali jste nějaké problémy s obrazovkou iPad mini 6 Vedle efektu „jelly scroll“? Dejte nám vědět v níže uvedených komentářích.

