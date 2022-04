Po dnešním dokončení Wordle se vám může zobrazit reklama

Právě jsem skončil v pátek Slovo – Nyní vám připomínám, že je ve vlastnictví The The New York Times Z důvodů, které brzy pochopíte – a když jsem to udělal, byl jsem překvapen, když jsem na obrazovce s výsledky viděl dodatek. Podle obvyklých statistik „Další SlovoČasovač odpočítávání a tlačítko sdílení, bylo tu něco nového: malý banner oznamující další hádanku, která je The New York Times kouzelná včela.

Pro fanoušky, kteří to ocení Slovo Jednoduchost, oznámení může být nemilosrdným překvapením. Část atrakce Slovo Je to tak jednoduché: vezmete si dnešní hádanku a rozhodnete se, zda je vaše cesta taková, nebo ne Stojí za sdílení na Twitterupotom kartu zavřete a pokračujte.

Bylo to záměrně, jak je uvedeno v The The New York Times Osobní profil z Slovo Tvůrce obsahu Josh Wardle:

Ale protože Wordle byl původně vytvořen pouze pro pana Wardlea a paní Shah, původní návrh ignoroval mnoho funkcí pro růst hacků, které se od her v současné době skutečně očekávají. Zatímco jiné hry posílají upozornění na váš telefon v naději, že se vrátí do dne, Wordle nechce pevný vztah. „Je to něco, co vás povzbudí, abyste si udělali tři minuty denně,“ řekl. „A je to. Jako, nechceš víc svého času.“

Když The New York Times Kupující Slovo Za pár týdnůOn ona slib To když se přestěhujete New York časyA Slovo Bude zdarma hrát pro nové i stávající hráče a nebudou provedeny žádné změny ve hře.“ Ale tento slib se zjevně nevztahuje na obrazovku se změněnými výsledky. The New York Times Bezprostředně na žádost o vyjádření nereagoval.

Zvednete-li vidle Slovo kouzelná včela Oznámení, to byste však měli vědět Slovo Ve skutečnosti za mnohé vděčíte pravopisné hře s motivem včel. podle The New York Times Profil, Wardell a příjem partnera kouzelná včela Významně v roce 2020 rozhodnutí o omezení Slovo hráči v jedné hře denně „vyvolají pocit nedostatku, který [Wardle] Částečně inspirováno kouzelná včela. „

Pokud tedy fandíte SlovoAž budete hotovi Vaše každodenní hraMůže se vám to líbit Dát kouzelná včela Momentka – Nebo počkejte do zítřka, abyste dostali soubor Slovo.