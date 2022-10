Jak Gabriella McLean proměnila tým ‚King Woman‘ na Warriors?

The Woman King je historický film vydaný v září 2022 v hlavní roli Viola Davisová. Film je o mladé ženě jménem Agojie, která trénuje další generaci válečnic pro boj v západní Africe během 17. století.

Film režírovala Gina Prince-Bythwood, která jej také režírovala Mimo světla A Tajný život včel. Scénář napsala Dana Stevens, která napsala i scénář k Legendě o Tarzanovi. Hrají Thoso Mbedo, Lashana Lynch a Sheila Atim.

Filmové studio Sony najalo osobní trenérku a koučku životního stylu Gabriellu McClainovou, která má dvacetiletou praxi, aby herečky naučila pohyby opravdových válečníků. McClain z České republiky se zamiloval do tance a profesionálně tančil s popovou legendou Madonnou.

Jak trénuje obsazení The King’s Woman?

Davis trénoval s Mclainem čtyři roky, než získal hlavní roli ve filmu „Fences“. Podle Gabrielly MacLean byl Davis odhodlán nepředstírat svou postavu na obrazovce.

„Chci, abys z nich udělal válečníky uvnitř i venku,“ řekl jí režisér filmu.

Aby se Atem a Lynch připravili na hraní této postavy, podstoupili intenzivní tréninkový režim. Mclain byl přizván jako hlavní trenér a odborník na výživu, takže můžete pracovat se všemi členy personálu

Aby si ženy zvykly každý den namáhat svá těla, držela Gabrielle MacLean stejný cvičební režim po dobu čtyř měsíců s regeneračními sezeními mezi nimi. Viola Davis trénovala čtyři měsíce, Řízení Každý den hodinu a třicet minut. Také jsem pracoval dvě až tři hodiny denně kondičním bojovým uměním, v závislosti na dni.

Davisová řekla, že cvičila kombinaci těžkých vah a zahrnula také trénink agility.

„Vždy začínám u nohou,“ vysvětluje.

Davis říká, že vždy pracuje se směsí těžkých a lehkých vah, aby vytvořila objem a tloušťku, ale také je udržela. Rychlost Hbitost úderů a švihu.

Genetické testování bylo také použito k určení, jak lidská těla metabolizují makroživiny pro jejich svaly, šlachy a vazy. Poté vytvořila přizpůsobené dietní plány na základě tělesného typu každého člověka.

MacLean spolupracoval s jihoafrickým šéfkuchařem na vytvoření lahodných a výživných nápadů pro jejich jídla. Herečky Queen nesměly jíst cukr jako sušenky, ale místo toho dostaly avokádovou čokoládovou pěnu, která jim pomohla udržet si vysokou hladinu energie.

Nejprve si na to stěžovali, ale jakmile viděli výhody čistého stravování, začali si nový dietní plán užívat. To je to, co vedlo k jejich úžasným výkonům, stejně jako jejich štíhlá těla, silné bojové scény a divoké výrazy.

obal

Není pochyb o tom, že ženy ve hře The Woman King daly do svého výkonu vše a mnohé z toho lze vysledovat zpět k jejich úžasné fyzické proměně.

Dá se ale s jistotou říci, že manažerka času, úsilí a peněz Gina Prince-Bytewood investovala do vytvoření těchto zásadních detailů, aby se její vize naplnila. To byla pravděpodobně klíčová ingredience k tomu, aby byl The Woman King celkově tak skvělým filmem.