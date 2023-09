Starfield Eternal New Game Plus Loop nebyl od Bethesdy dobrým rozhodnutím

Bethesda

Přestože se mi na Starfieldu líbí opravdu téměř vše, jedna věc, se kterou jsem od začátku nesouhlasil, bylo masivní zaměření nejen na strukturu hry, ale také na strukturu hlavní hry. příběh Být v plném servisu konceptu New Game Plus.

Abychom o tom mohli mluvit, musíme se do toho dostat Spoileryale snažil jsem se počkat dostatečně dlouho, aby hlavní kampaň alespoň jednou dokončilo hodně lidí.

Asi ve dvou třetinách hlavního příběhu, jakmile se setkáte s Hvězdorozenými a pochopíte, že to nejsou mimozemšťané, ale typ interdimenzionálního člověka, uvědomím si, že vím, kam to směřuje, vzhledem ke všemu, co Bethesda dříve řekla o „ jedinečný“ nový koncept pro Game Plus.

Myslel jsem, že budeme Starborn sami a uděláme to znovu, teď s vědomím toho, co přijde, a schopni dělat různá rozhodnutí. Takže v podstatě to, jak funguje běžná New Game Plus, plus důležitý důvod v příběhu. Přesně to se stalo.

Problém je v tom, že prsten New Game Plus je přímo v rozporu se způsobem, jakým většina lidí hraje hry Bethesda. Máte pocit, že vám chybí základní koncept hry Ne Zahrajte si New Game Plus a objevte malé změny, bonusy a občas i podivné věci, jako jsou otevření z jiného světa (se zbytkem kola zůstane úplně stejný). Ale pokud tak učiníte, přijdete o téměř vše v celé hře.

New Game Plus funguje nejlépe ve hrách pro jednoho hráče, které příliš nespoléhají na rabování, crafting a budování. Ale i v těchto hrách si často musíte ponechat zbraně, které jste získali v nových hrách, a s postupem můžete zvýšit obtížnost.

Ve Starfield ztratíte všechno. Všechny vaše zbraně a brnění, všechny vaše kredity. Každá mise je vymazána a New Game Plus vám dává pouze možnost přeskočit hlavní misi. Ale není to jen tak. Ve hře, která podporuje stavbu lodí a kreativní pravidla, přijdete o všechno, o všechny své návrhy, všechny materiály, všechno, co jste do té doby postavili. A u hry, která podporuje průzkum, ztratíte všechna svá skenovaná data bez ohledu na to, kolik světů se obtěžujete katalogizovat.

Proč… by navrhovali hru takto? Chápu, že mnoho lidí začíná ve hrách Bethesda s novými uloženými soubory, aby vytvořili nové postavy, udělali nová rozhodnutí a vyzkoušeli různé sestavení. Ale ty ne Vymazat Vaše stará osobnost k tomu. A v této verzi je jediná věc vaše nemohu Co byste měli udělat, je vyzkoušet nový build, protože Bethesda vám nedovolí odebrat žádné z vašich dovednostních bodů a umístit je jinam z jakéhokoli důvodu. Pokud jste tedy bojová postava a chcete místo toho začít lépe prozkoumávat a budovat základny, musíte se prolézt přes vyšší úrovně, abyste získali tyto dovednosti nyní, což trvá mnohem déle než dříve.

To vše vede k tomu, že v určitém okamžiku, pokud chcete hru „maximovat“ jako běžné RPG Bethesda, stačí si vybrat místo a usadit se. Pro mě to bylo jako NG+2, protože jsem byl unavený ze ztráty veškerého pokroku a hraní rychlých epizod NG+, které je možné přeskakováním kampaně a snadným hledáním artefaktů, také nebylo zábavné, jakmile jsem si uvědomil, že začátky byly „Alternativa“ byla náhodná a neudělala nic důležitého, kromě vtipného úvodu.

Nemyslím si, že strukturování New Game Plus kolem ztráty každého kousku pokroku mínus vaše dovednostní body byla dobrá výzva pro hru jako je tato, a pokazilo to konec hry, kterou jsem považoval za skvělou. Také si myslím, že tím utrpěl hlavní příběh, který skončil bez jakýchkoli skutečných odpovědí, kdo tuto epizodu vůbec připravil se všemi těmi podivnými chrámy a technologií, protože to rozhodně nebyl lidský Starborn. Možná je ta odpověď v DLC, ale ani to se mi nelíbí. Celý tento koncept mohl být mnohem lepší.

