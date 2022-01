Jak dlouho trvá infekce omikronovou infekcí COVID? Zde je to, co říkají odborníci na zdraví – NBC Chicago

Vzhledem k tomu, že ve třídách po celém Chicagu zůstává více dětí a po celém městě stále přibývají případy omikronů, lidé se ptají, jak dlouho budou nakažlivé poté, co se nakazí COVID-19.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí vydala minulý měsíc nové pokyny, které mění načasování izolace a karantény, protože někteří odborníci tvrdí, že časový rámec, ve kterém jsou lidé nejvíce nakažliví, je dříve.

„Trvá to méně času, než když je někdo vystaven infekci COVID. Trvá méně času, než se objeví příznaky, trvá méně času, než se někdo stane nakažlivým, a mnoha lidem trvá méně času, než se zotaví,“ Chicago Public Health Komisařka Dr. Alison Arwadyová řekla.

Illinoisské ministerstvo veřejného zdraví uvedlo, že změny od CDC přicházejí proto, že „omikronová varianta se nadále šíří po celých Spojených státech a odráží současnou vědu o tom, kdy a na jak dlouho se člověk nakazí.“

Jaké je tedy období, kdy je člověk s virem COVID nejvíce nakažlivý?

Tady je to, co víme.

Kdy jsou lidé s COVIDem nejvíce nakažliví?

CDC říká, že jeho pokyny byly aktualizovány, aby odrážely narůstající důkazy, že k přenosu COVID-19 často dochází jeden až dva dny před objevením se symptomů a do dvou až tří dnů poté.

„Týká se to údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, které po sedmi dnech skutečně ukázaly, že v tuto chvíli neexistuje žádné skutečné riziko přenosu,“ řekl Arwady. „A v tom pěti až sedmidenním okně, víte, jsou některé, které závisí na tom, zda byli lidé očkováni, na základním onemocnění atd., ale riziko se hodně snižuje a v běžné populaci panuje pocit, že , spolu s utajováním atd. je riziko opravdu velmi nízké.“

Pro osoby bez příznaků směrnice CDC uvádějí, že jsou považováni za nakažlivé alespoň dva dny před pozitivním testem.

Jaký je nejlepší čas na testování po expozici?

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí uvádí, že každý, kdo byl vystaven někomu s COVID, by se měl nechat otestovat pět dní po expozici nebo jakmile se objeví příznaky.

Pokyny uvádí, že „pokud se příznaky rozvinou, jednotlivci by měli okamžitě přejít do karantény, dokud negativní test nepotvrdí, že příznaky nelze připsat COVID-19“.

Ředitel Illinois Department of Public Health Dr. Ngozi Ezeki řekl, že inkubační doby se mohou změnit, ale ti, kteří testují brzy, by měli v testování pokračovat, i když dostanou negativní výsledky.

„Možná se dozvíme, že inkubační doba by mohla být o něco kratší,“ řekl Izeki. „Takže se možná za pár dní necháš otestovat.“ „Samozřejmě, pokud máte příznaky, budete okamžitě testováni. Ale víte, pokud chcete testovat za dva dny, ale ten test je negativní… dva dny by vás neměly přimět si myslet: ‚Dobře, je mi to jasné Možná budete chtít test znovu a samozřejmě příznaky, které nemůžete ignorovat – svědění v krku, bolesti hlavy, všechny druhy příznaků – cokoli nového může být příznakem této nové nemoci.“

Jak rychle se příznaky objeví?

Podle předchozích pokynů CDC se příznaky COVID mohou objevit kdekoli od dvou do 14 dnů poté, co byl někdo vystaven viru.

Každý, kdo vykazuje příznaky, by měl být testován na COVID-19.

Jak dlouho byste měli izolovat nebo izolovat?

Za prvé, ti, kteří se domnívají, že byli v kontaktu s někým, kdo má COVID a nejsou imunní, by se měli dostat do karantény. Ti, kteří mají pozitivní test, bez ohledu na stav očkování, by podle něj měli být izolováni Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Zde je rozdíl mezi těmito dvěma:

zemědělská karanténa

Ti, kteří se nacházeli v okruhu šesti stop od osoby s COVID po dobu kumulativního součtu alespoň 15 minut za 24 hodin, se musí po dobu pěti dnů dostat do karantény, pokud nebyli očkováni nebo pokud byli mimo sekundu. podle aktualizovaného pokynu CDC vydaného v pondělí.

Jakmile toto období skončí, musí se dalších pět dní zapojit do přísného používání masky.

Dříve CDC uvedlo, že lidé, kteří nebyli plně očkováni a kteří byli v úzkém kontaktu s nakaženou osobou, by měli zůstat doma alespoň 10 dní.

Do pondělí mohou být z karantény osvobozeni plně očkovaní lidé – definovaní Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí jako osoby, které užily dvě dávky vakcíny Pfizer nebo Moderna nebo jednu dávku vakcíny Johnson & Johnson.

Ti, kteří dostali kompletní očkování a přeočkování, nemusí být v karanténě, pokud byli v blízkém kontaktu s někým s COVID, ale musí nosit roušku alespoň 10 dní po expozici. Totéž platí pro ty, kteří byli plně očkováni a kteří ještě nemají nárok na posilovací vakcínu.

Místní zdravotnické úřady mohou také učinit konečné rozhodnutí o tom, jak dlouho by měla karanténa trvat, a testování může hrát roli.

Ministerstvo zdravotnictví státu Illinois uvedlo, že přijme revidované pokyny Centra pro kontrolu a prevenci nemocí pro izolaci a karanténu koronaviru.

V Chicagu se ti, kteří cestují do nebo z určitých částí země, kteří nebyli očkováni, musí po příjezdu do města vstoupit do vlastní karantény, ale doba, po kterou tak musí učinit, závisí na tom, zda budou nebo nebudou testováni na COVID.

Město zatím neřeklo, zda nové pokyny CDC změní cestovní doporučení poradny.

Od úterý město Cestovní varování Doporučuje, aby cestující z označených varovných zemí:

Nechte se otestovat virovým testem po 3–5 dnech cesty, zůstaňte doma a dejte se do karantény po celých 7 dní.

I když je test negativní, zůstaňte doma a izolujte se celých 7 dní. Pokud je test pozitivní, izolujte se, abyste ostatní ochránili před infekcí.

Pokud se nenecháte otestovat, zůstaňte doma a izolujte se 10 dní po cestě.

izolace

Lidé s pozitivním testem na COVID by měli zůstat pět dní doma, uvedlo v pondělí CDC a změnilo pokyny z dříve doporučených 10 dnů.

Na konci období, pokud nemáte žádné příznaky, se můžete vrátit k běžným aktivitám, ale musíte nosit roušku všude – i doma v blízkosti ostatních – po dobu nejméně pěti dnů.

Pokud příznaky přetrvávají i po pěti dnech izolace, zůstaňte doma, dokud se nebudete cítit lépe, a poté začněte neustále nosit masku po dobu pěti dnů.

Jak vypočítáte dobu izolace?

Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je „den 0 prvním dnem, kdy máte příznaky.“ To znamená, že první den je prvním celým dnem poté, co se objeví příznaky.

Pro ty, kteří měli pozitivní test na COVID, ale nemají příznaky, je den 0 dnem pozitivního testu. U těch, u kterých se rozvinou příznaky po pozitivním výsledku, by se mělo začít s výpočty znovu, ale stane se dnem 0 a poté prvním dnem nástupu příznaků.

Kdy byste měli zavolat lékaře?

CDC vyzývá ty, kteří mají nebo mohou mít COVID-19, aby sledovali nouzové varovné signály a okamžitě vyhledali lékařskou péči, pokud zaznamenají příznaky, jako jsou:

dýchací potíže

Neustálá bolest nebo tlak na hrudi

nový zmatek

Neschopnost se probudit nebo zůstat vzhůru

Barva kůže, rtů nebo nehtových lůžek je bledá, šedá nebo modrá, v závislosti na odstínu pleti

„Tento seznam nepředstavuje všechny možné příznaky,“ říká CDC. „Prosím, kontaktujte svého poskytovatele zdravotní péče pro jakékoli další příznaky, které jsou závažné nebo vás znepokojují.“

Operátorovi můžete také oznámit, že si myslíte, že vy nebo někdo, na kom vám záleží, máte virus COVID.

Co když mám pozitivní výsledek domácího testu?

Ti, kteří mají pozitivní test pomocí domácího testu, jsou povinni dodržovat nejnovější směrnice CDC a hlásit výsledky svému poskytovateli zdravotní péče, který je odpovědný za hlášení výsledků testů státnímu zdravotnímu oddělení.

Podle zdravotnických oddělení v oblasti Chicaga by lidé měli předpokládat, že výsledky testů jsou přesné a měli by být izolováni od ostatních, aby se snížilo riziko šíření viru.

„Pokud bude mít pozitivní test na COVID-19, měl by být v karanténě,“ řekl Arwady. „Není potřeba opakovat pozitivní test doma v lékařském prostředí. Nechceme, aby lidé chodili na pohotovost jen proto, aby se nechali otestovat. Považujte pozitivní test za pozitivní, zůstaňte doma a izolujte se po dobu pěti dnů.“

Kdy můžete být s ostatními lidmi poté, co máte COVID?

Pokud máte příznaky, CDC říká, že můžete být v blízkosti ostatních poté, co jste byli izolováni po dobu pěti dnů a přestali vykazovat příznaky. Měli byste však i nadále nosit roušky po dobu pěti dnů po odeznění příznaků, abyste snížili rizika pro ostatní.