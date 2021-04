Omezený počet neomezuje Lake Park

Loni na jaře by si nikdo nepředstavoval, že když se Ryan Cheek objevil ve dvou předsezónních setkáních, stal by se z něj nejzkušenější gymnasta střední školy v této sezóně v Lake Parku.

Někdy jsou zvláštnosti hrozné.

Za českým gymnastem prvního ročníku, Karlem Väcklinem, nováčkem Martaviusem Utenem a novým trenérem Frankem Novakowskim, Lancer překonává programové rekordy a staví se do pozice, aby mohli dokončit sezónu na státní schůzce.

„Pravděpodobně se kvalifikujeme na státní schůzi poprvé za 13 let,“ řekl Novakowski. „Myslím, že jsme v tuto chvíli na osmém nebo devátém místě a naše děti překonaly celkový rekord v akci o podlahu. Překročily 28,0 a překonaly předchozích 27,75, které se odehrály v roce 2008, naposledy tým odtud šel k oznámení obsadil páté místo. “

Lancerové si musí udržovat své zdraví, protože všechny jejich názory pocházejí od Čechů, Vachlin a Owten, což může znít jako právnická firma, ale není to nic jiného než špatný vtip právníka. Vaseline je nejlepším střelcem týmu Lancerů.

„Včera jsem v praxi poprvé slyšel, jak se navzájem povzbuzují a motivují,“ řekl Novakovskij. „Teď se začínají spojovat, takže uvidíme, jak je spojit.“

Novakovskij, který loni v létě přijal pozici vedoucího kurikula vědy v Lake Parku a opustil pozici hlavního trenéra v Glenbard West, dokázal sestavit tým nalezením Utena v týmu radosti v Lake Park.

„Setkal jsem se s ním a pozval ho do týmu, ale nedostal jsem od něj žádnou odpověď,“ řekl Novakowski. “První den sezóny se objevil a řekl: ‘Ano, jsem připraven, trenéře. Gymnastika je něco, co chce vždy zkusit, a je to neuvěřitelně tvrdý pracovník a dobrý sportovec, který miluje týmovou stránku a týmová atmosféra.

Owten je členem Chicago Boyz Acrobatic a objevil se na America’s Got Talent, ale nyní je to jeho talent po boku Čechů a Vachlina, díky kterému se Lanceri snaží být mezi nejlepšími týmy státu.

„Samozřejmě přišel s vrtkavým zážitkem, ale vybral si dalších pět událostí za pět týdnů,“ řekl Novakovskij. „Je úžasný. Je to nejrychlejší žák, kterého jsem kdy trénoval.“

Aktualizace stavu řetězce:

V pondělí zveřejnila IHSA své závěrečné informace o turnaji, protože finále je naplánováno na návrat do Hoffman Estates od 14. do 15. května. Letos bude místo typických pěti divizí šest. Downers Grove North, Glenbard West, Hinsdale Central, Hinsdale South a Lake Park, Palatine budou všichni hostovat klipy od 3. do 8. května. Šest šampionů v divizích a dva týmy, které v divizi nevyhrály, postoupí do stavu.

Hilltoppers porazili District 87:

Grant Williams a specialisté na více akcí Luis Garcia a Corey Mosher z Glenbard West jsou na dobrém místě, protože minulou sobotu senioři vedli Hilltopers k titulu District 87.

„Nemáme hvězdu, ale máme opravdu hluboký tým,“ řekl trenér Hiltoberu Carlos Fuentes. „Máme spoustu zkušeností na úrovni dospělých a mladší museli velmi rychle dospět, protože neměli druhý rok na přípravu na vysokou školu.“

Fuentes uvedl, že García, Mosher a Williams „řídí vlak a zvedají těžká břemena“, a ocenil odhodlání týmu eskalovat a soutěžit v událostech, na kterých dlouho nemuseli jezdit.

Gordon Lawson je jedno takové dítě, které se přidává k výzvě statických prstenů, přestože je tradičním pozemním cvičením a specialistou na skoky.

„Zvedl pevné prsteny před třemi týdny,“ řekl Fuentes. „Je to sportovec, takže jsme si vedli dobře. Každý chce přijít a pomoci nám.“

Ve výšce 6 stop není AJ Braun typickou velikostí týmu nahoře, ale Braun se doslova stal rolí Hilltoppers.

„Trochu tam nesl břemeno a má opravdu, opravdu pěkný rok,“ řekl Fuentes.

Junioři David Wirtzer a Jacob Kowalczyk také vystoupili za Hilltopers, kteří budou 8. května hostit finální klip.

„Budeme hostit v sobotu v 18:00, takže budeme vědět, co musíme obecně dostat (výsledek), abychom se dostali (myslím),“ řekl Fuentes. „Bude to konkurenceschopné a my jsme stejně silní jako všichni ostatní, takže máme šanci jako všichni ostatní vyhrát.“

Zvyšující se zisk:

Daniel Hosur měl nad novým 15letým studentem jedinečnou roli – vyrostl o šest palců a přibral 40 liber.

Nejen, že byl jeho student druhého ročníku na Glenbard North doslova větší a silnější než kdy jindy, ale nevynechal ani vítězství jako gymnasta, který v sobotu prokázal své vítězství ve všem (49,1) kromě cvičení na podlaze, skákání, vysoké setkat se s tyčí a rovnoběžkami v oblasti 87.

Řekl: „Šel jsem z 5-5, 5-6, 120 (student roku) na 6 stop, 160 (dnes)“. „Změna nastala u různých událostí.“

Předčasné uzavření minulé sezóny nedalo Hosurovi příležitost předvést svůj talent. Lidé si tuto sezónu všímají.

„Nebyl schopen zářit, aby dal lidem vědět, kdo to je, kvůli COVIDU,“ řekl trenér Panthers Dennis Wellman. „Letos to vzal velmi vážně. Chce vyhrát. Nepřekvapilo by mě, kdyby se ukázal jako všestranný šampión konvence. Svůj čas opravdu věnoval tělocvičně.“

Hasour řekl, že jeho fyzický vývoj mu nebránil a že je dnes lepší gymnastka než v dobách, kdy byl batoletem před 12 měsíci.

„Stále jsem potřeboval zvýšit svaly, ale celkově se toho moc nezměnilo,“ řekl. „Myslím, že jsem zvládl mnohem vyšší dovednosti a obecně jsem čistil svou rutinu než loni a získal lepší tvar, takže celkově dosahuji lepších výsledků a čistší rutiny.“

Chtěl by vést Pantery do státu poprvé od roku 2009, aby zůstal konečným cílem.

„Děláme tento cíl očima, ale na druhou soutěž se moc nedíváme,“ řekl. „Snažíme se překonat výsledky, kterých jsme dosáhli na našem posledním setkání.“

Panthers, kteří skončili na druhém místě v zápase District 87, si od Shoura odnesli šest bodů, zatímco dalších dvanáct přišlo od Mitchella Gravera, Alexe Nguyena, Dana Osvětimi a Jimmyho Jacoba.

„Snažíme se, aby to bylo zábavné, a bylo to vzrušující se známkami vyššími než na velkých školách, takže držíme krok,“ řekl Wellman. „Jsem na tyto lidi velmi hrdý.“

Zábava vypukne v Carol Stream.

„Byl to opravdu skvělý zážitek,” řekl Hesour. „Se všemi hráči, kteří zde jsou a tráví během sezóny spoustu času, jsou pro mě jako druhá rodina, takže bylo dobré se s nimi spojit.” „Mezi tréninkem, jízdou autobusem, schůzkami a dalšími věcmi to byla skvělá zkušenost. Oslovil jsem děti ze školy, které nejsou ve stejné třídě, ale mají podobné zájmy.“

Skákání v Naperville:

Joey Skiapica skákal na trampolíně bývalého gymnastky Naperville North Erica Lloyda přibližně ve stejnou dobu, kdy Ethan pravidelně navštěvoval Sky High Sports v Naperville.

Dnes jsou oba staršími kapitány chlapeckého gymnastického týmu v Naperville North, vedeného huskymi ve sportu, kterého se do začátku nového roku nikdo neúčastnil.

“Původně jsem se připojil, protože jsem si myslel, že je to způsob, jak získat nové přátele, a byl jsem trochu buclatý a mohl jsem trochu zhubnout,” řekl Schiapica. “Jak roky postupovaly a já jsem začal více rozumět sportu, stalo se opravdu skvělé učit se novým dovednostem a přemýšlet o nich celý den. Gymnastika se změnila v něco, na co myslím po celou dobu a našel jsem spoustu přátel na celý život “Stále mluvím s někým, koho jsem potkal před třemi lety v programu”.

Po příjemném seznámení s gymnastikou v prvním ročníku prohlásil, že rozhodnutí vrátit se do druhého ročníku bylo snadné. Nyní se čtyřletý závod chýlí ke konci.

“Neuvědomil jsem si, že to bude tak velká součást mého života,” řekl. „Každý den je můj trénink a setkávám se se svými přáteli, což (trenér Chris Stanichik) mluví o tom, jak když chodíme do posilovny, je to jako vstupovat do nového světa, kde musíte zapomenout na své další věci a držet se – půl hodiny práce na tom, co děláme a bavíme se. “

Před střední školou Sciabicu neznal, ale první rok spolu sdíleli třídu a stali se přáteli, spoluhráči a vůdci. Oba byli optimističtí, že i přes pandemické odstávky budou znovu soutěžit jako husky a sklízejí mnoho výhod z toho, že budou letos na jaře sportovat jako studenti středních škol.

„Tento sport tak miluji proto, že je to zóna bez úsudku,“ řekl Schiapica. „Někdy se lidé v jiných sportech bojí připojit, protože budou šikanováni VIP. Oslavujeme malé dovednosti stejně jako velké dovednosti. Bylo to opravdu skvělé. Opravdu jsem to nečekal, když jsem se poprvé připojil sport, byl jsem trochu nervózní, Ma, ale přišla s vřelým objetím a vším. Byla tak sladká. “