Irsko se stalo poslední zemí EU, která zvýšila bankovní poplatky

Irsko se stalo poslední evropskou zemí, která uvalila vyšší daně na banky, protože vlády se zaměřují na větší zisky, které mají věřitelé z vyšších úrokových sazeb.

V rámci irského rozpočtu oznámeného v úterý Dublin uvedl, že cíl pro částku získanou prostřednictvím bankovní daně se v roce 2024 zvýší z přibližně 87 milionů EUR na více než očekávaných 200 milionů EUR. Tuto částku zaplatí banky. který dostal finanční pomoc. Ze země: AIB, Bank of Ireland a TSB Permanent.

Ministr financí Michael McGrath řekl irskému parlamentu: „Je důležité, aby bankovní sektor nadále přispíval irské ekonomice po podpoře, kterou získal během finanční krize.

Irsko následuje vlnu evropských zemí, které zvýšily daně a poplatky bankám. Nizozemsko a Itálie se nedávno připojily ke Španělsku, Maďarsku, České republice a Litvě, které takové kroky v uplynulém roce učinily.

Vyšší úrokové sazby zvýšily zisky bank, protože profitují z rozdílu mezi úroky, které platí vkladatelům, a tím, co vydělají na půjčkách.

Se zisky na nejvyšších úrovních od globální finanční krize se politici snažili zacílit na věřitele s vyššími daněmi, aby pomohli zaplatit opatření na podporu voličů, kteří čelí rostoucím životním nákladům.

Zvýšení daní však často narazilo na odpor. Ve Španělsku zahájil bankovní sektor právní výzvy, zatímco Itálie byla nucena minulý měsíc uvolnit svou neočekávanou daň po silné kritice opatření, včetně Evropské centrální banky.

Příběhy v irském tisku o víkendu naznačovaly, že by daň mohla vzrůst na 175 milionů eur, ačkoliv bankovní akcie byly úterním oznámením ovlivněny jen málo. AIB vzrostla o více než 5 procent, Bank of Ireland o 3,5 procenta a PTSB o 4,6 procenta do pozdního odpoledne.

„Dnešní oznámení je v rámci očekávání investorů a odstraňuje jednu z klíčových zbývajících nejistot ohledně irských bank, takže by mohlo sloužit jako katalyzátor k přehodnocení akcií nyní,“ řekl analytik Citi Borja Ramirez Segura.

Vláda neposkytla podrobnosti o tom, jak bude daň uvalena, ale John Cronin, analytik Goodbody, odhadl, že roční příspěvek AIB vzroste z 37 milionů EUR na 92 ​​milionů EUR, příspěvek Bank of Ireland se zvýší z 25 milionů EUR. na 81 milionů EUR a příspěvek PTSB by se zvýšil z 37 milionů EUR. 22 až 27 milionů eur.

„Předpokládá se, že byl záměrně udeřen na mírně vyšší úrovni, než se očekávalo ve veřejné sféře, ve snaze být vnímán jako pokus způsobit tomuto sektoru určitou bolest vzhledem k současným vysokým výnosům – a možná odvrátit riziko.“ „Jakýkoli další mediální/politický tlak z hlediska oceňování vkladů,“ dodal Cronin.

„Odhadujeme, že přírůstkový dopad zvýšení bude v oblasti 2–3 % zisků před zdaněním ve všech třech bankách podle aktuálních prognóz pro rok 2024,“ uvedli analytici z Davy v Dublinu v poznámce pro klienty.