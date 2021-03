Gamasutra: Blog Dominika Jichy – THQ Nordic Presents: Ashborne Games – české studio pracuje na zcela nové IP

Následující blogový příspěvek napsal, pokud není uvedeno jinak, člen komunity Gamasutra?

Je mi velkou ctí představit Ashborne Games a trochu promluvit o kořenech studia, spolu s projekty, na kterých v současné době pracujeme. Naše kořeny sahají do Brna, v srdci jižní Moravy, v České republice, kde se vývoji her věnujeme již několik let. V říjnu 2020 jsme se formovali pod zastřešením THQ Nordic, abychom byli součástí nových snah. Protože mnoho rukou funguje lehce, spolupracujeme s našimi partnery Thq na sever Rodina Nine Rox Games V Bratislavě si navzájem pomáhají sledovat podobnou cestu vývoje her. Na hraní máme rádi vše – od mluvení až po jeho vývoj. Naše odborné znalosti se pohybují v mnoha studiích a žánrech, včetně žánrů akčních, dobrodružných, hlavolamů a strategických žánrů. Mezi tituly, které naši členové mají ve svém portfoliu, patří Arma, Mafia, Silent Hill: Downpour, Shadowgun: Legends, Vigor, Dex and Dark Train, Fish Fillets a UFO Trilogy.

I když máme zkušenosti s různými typy her a bezplatnými tituly na konzolách a mobilních zařízeních, nyní se zaměřujeme na poskytování prémiových her. Tým již začal připravovat základy pro zcela novou IP adresu. Protože se koncept stále vyvíjí, můžeme vám jen naznačit – bude to historická strategie s prvky RPG. Než se dostaneme k novému titulu v plné síle, budeme pracovat na podpoře Comanche Ve fázi Early Access bude s aktualizací 7 zavedeno nové nastavení herního režimu pro jednoho hráče. Spolupracovali jsme s Unreal Engine 4 a věříme, že díky odbornosti a výhodám našeho týmu budeme schopni nabízet produkty které splňují a překračují naše ambice vývojáře.

Chceme vytvořit zábavu, kterou hráči milují a na kterou může být tým hrdý. Usilovat o Růst Strategický / RPG žánr vypracováním Hračky Který:

Zatímco současná situace Covidu to ztěžuje Náš pracovní postup a kreativní procesy se těší na práci z nově zrekonstruované kanceláře v samém srdci Brna.

I v praxi věříme v budování kreativního, ambiciózního a rodinně zaměřeného pracovního prostředí. Abychom definovali ideály a motivace naší společnosti, vytvořili jsme popel Složka, která řídí společnost růst:

uznání Ze zájmů všech a jejich různých výtvorů.

stabilita Projekty a jejich ambice.

poctivost Směrem k naší komunitě a napříč rodinou THQN.

Od března 2021 rodokmen Ashburn nyní zahrnuje 38 členů týmu v 11 divizích a stále rosteme! Hledáme hrst prvotřídních pozic, takže se klidně podívejte Stránka kariéry Na našem webu nebo Linkedin Pokud máte zájem připojit se k naší rodině.

V budoucnu můžete očekávat další novinky o týmu a jeho práci. Chceme zůstat v kontaktu s naší komunitou a jsme v procesu zahájení komunikačních aktivit několika kanály. Zůstaňte informováni o příbězích, fotografiích, ilustracích a videích na našem webu webová stránkaNebo se přihlaste k odběru našich stránek zprávy Pro zvýraznění. Připojte se ke komunitě podobně smýšlejících hráčů tím, že se odhlásíte Sociální síť Facebook Komunita a sledovat pokrok našich vývojářů her Cvrlikání. Chceme ukázat náš pevný základ a současně rozvíjet naše studio a růst her. Nebojte se šířit informace o hrách Ashburn. Rádi bychom vás slyšeli!

Zůstaňte v bezpečí a pokračujte v růstu!

Dominic Gicha (ředitel marketingu a značky) a Peter Kolář (ředitel studia)