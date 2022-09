Svah Diamantové ligy Neeraje Chopra čelí Czech Challenge

Když Čech Jakub Vadlejch začínal v mladém věku s oštěpem, jeho tréninkovou partnerkou byla ženská světová rekordmanka Barbora Špotáková. Špotáková vyměnila trenéra z Rudolfa Czerného na Johna Zeleného, ​​světového rekordmana mužů, a Watledge. Wadledge si od raného věku vybíral ty správné mentory.

Želesný, trenér týmu České republiky, se zúčastnil olympijských her, když jeho trenéři Vadlech a Vitzlav Wesley skončili na stupních vítězů a Neeraj Chopra získal zlato. Němec Johannes Vetter, dobře připravený vrhač vstupující do turnaje, se nedokázal kvalifikovat do finále, protože první indické zlato na dráze nechalo Čechy prohrávat 2-3.

Na srpnovém mistrovství světa Watledgeovi uniklo stříbro o čtyři centimetry za Choprou. Chopra byl druhý s 88,09 m, předjel ho ve svém čtvrtém pokusu s 88,13 m.

Děj finále v Eugene se točil kolem zúčtování mezi olympijským vítězem a mistrem světa Andersonem Petersem. Peters a jeho tři více než 90 hodů při obhajobě titulu mistra světa přitáhli pozornost od Watledge.

Český vrhač Chopra ve čtyřech zápasech, které spolu odehráli, nepřekonal, ale vždy číhal jako černý kůň.

Watledge, skvělý trier, odmítá vyblednout a ve finále Diamantové ligy v Curychu bude Chopra držet ve střehu.

Indián má v úmyslu zakončit svou sezónu na vysoké úrovni a stát se prvním šampionem Diamantové ligy ze své země. Peters se zotavuje ze zranění, která utrpěl při potyčce na lodi, a není v šestičlenném poli. Co se týče formy a její schopnosti vykročit ve velký den, Chopra je favoritkou.

Vadlejch měl za sebou dlouhou sezonu 13 zápasů od května. Ale pokud je čerstvý a bez niklu, je to speciální vrhač. Je jediným finalistou, který překonal hranici 90 m – jeho 90,88 m bylo zaznamenáno na květnové Diamantové lize v Dauhá. Je také nadhazovačem, který vyhrál dva tituly Diamantové ligy v letech 2016 a 2017.

Během nedávné části Diamantové ligy v Lausanne Watledge Chopru nevyzval. Olympijský vítěz, který se vrátil do soutěže poté, co vynechal Hry Commonwealthu kvůli zranění třísel, skončil první s hodem 89,08 m. Vadlejchových 85,88 m stačilo na druhé místo.

Němec Julian Weber je jedním z těch, kteří by se mohli kvalifikovat do finále a představovat hrozbu pro Chopru. Udržel německou vlajku vlající v nepřítomnosti Wettera a Thomase Rohlera vynuceného zraněním. Weber byl v rozmezí 86-87 m a má osobní rekord 89,54. Všech šest vrhačů ve finále dosáhlo svých letošních osobních maxim, ale pouze Weber, Watledge a Chopra hodili přes 89 metrů.

Chopra se kvalifikoval do finále Diamantové ligy v roce 2017 a 2018 a skončil sedmý a čtvrtý. Před čtyřmi lety mu těsně uniklo třetí místo Roehlera. Od té doby Chopra dělá rychlý pokrok.

Od zisku zlata na olympijských hrách v Tokiu skončil v šesti závodech mezi nejlepšími třemi. Třikrát hodil přes 89 metrů. Pao Nurmi se vrátil do akce po dlouhé pauze po olympijských hrách hodem 89,30 m na hrách v Turku. Na Diamantové lize ve Stockholmu se poprvé umístil na prvních třech místech s novým národním rekordem 89,94 m. V Lausanne se opět přiblížil k překonání hranice 90 metrů s 89,08 m.

„Choprova síla v technice střelby je v jeho důslednosti. Jiní sportovci jsou nedůslední v technice, ale Chopra je velmi konzistentní a důslednost je skvělá platforma pro vrhače,“ řekl před mistrovstvím světa jeho trenér Klaus Bartonitz.

Chopra překonal kondiční problémy, které ho sužovaly v Lausanne po zranění třísel, které utrpěl na cestě za ziskem stříbra na mistrovství světa. Trofej z Diamantové ligy v jeho rukou by byl perfektní způsob, jak ukončit další nezapomenutelnou sezónu. Vadlejch nebo Weber vyskočili k překvapení.