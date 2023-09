Hurikán Lee o víkendu ohrožuje Novou Anglii větry o síle tropické bouře a nebezpečným příbojem

Pro Bermudy bylo vydáno varování před tropickou bouří, protože silný hurikán Lee se stále přesouvá do otevřených vod Atlantského oceánu, a protože se bývalý hurikán kategorie 5 připravuje na přesun na sever, miliony lidí v Nové Anglii se budou muset začít připravovat na potenciál. dopady včetně potenciálně silného větru, tropické bouře, nebezpečné vlny a životu nebezpečné trhací proudy.

Od nejnovějšího Národního střediska pro hurikány (NHC) se neočekává pád USA z hurikánu Lee poradce Místo toho se očekává, že Lee dorazí do Kanady. Ale v pondělí byla země poprvé v historii bouře zahrnuta do Leeho předpovědního kužele.

Boston byl zahrnut do předpovědního kužele v pondělí, ale předpověď byla mezitím aktualizována, takže v kuželu zůstaly Cape Cod a Nantucket, Massachusetts, stejně jako většina Maine.

Prognostici očekávají, že hurikán Lee bude nadále slábnout, jak se přiblíží k Nové Anglii a stane se extratropickým, takže pro ty, kdo žijí v Nové Anglii, budou potenciální dopady spíše jako nor’easter během zimy než hurikán padající na pevninu.

Extratropický cyklón je systém, který ztratil své tropické vlastnosti. Zdroj energie bouře je posunut z uvolňování energie z latentního kondenzačního tepla (vzduch stoupající z teplé vody oceánu) ke srážce mezi teplými a studenými vzduchovými hmotami.

„Pro obyvatele celé Nové Anglie bych ráda upozornila na více severní vliv, protože to je to, co uvidíme,“ řekla meteoroložka FOX Britta Merwinová. „Ale kvůli poloze ne každý na severovýchodě uvidí něco padat z nebe. Myslím tím, že New York bude mít v sobotu pravděpodobně pěkný den. Ale pobřežní oblasti v Massachusetts a Maine by mohly být dost blízko, aby ochutnali.“ možná trochu deště.“

Existuje možnost, že tyto oblasti zaznamenají vítr o síle tropické bouře o rychlosti 40 mph nebo více.

„Mají tu schopnost s větrem,“ pokračoval Merwin. „Existuje 20 až 40% pravděpodobnost, že se vítr o síle tropické bouře rozšíří od Mysu až k pobřeží Maine.“

Na pláž budou také dopadat velké vlny, což zvýší riziko eroze pláže a pobřežních záplav.

Tyto podmínky také pravděpodobně přivedou zvědavé obyvatele a návštěvníky pláže, aby zahlédli, co Lee dokáže na pobřeží, ale doporučuje se zůstat mimo vodu.

„Zajímá mě, že to vypadá chaoticky, že? Chci říct, že se rád dívám na velké vlny,“ řekl Merwin. „Moje rodina je tento víkend také navštíví. Ale musíte to udělat bezpečným způsobem.“

Kde je hurikán Lee?

Podle posledních varování NHC se hurikán Lee nachází asi 555 mil jižně od Bermud a pohybuje se na západ-severozápad rychlostí 6 mph a má maximální trvalý vítr o rychlosti 115 mph, což z něj činí hurikán 3. kategorie před hurikánem Saffir-Simpson. velikost.

Jaká je očekávaná cesta hurikánu Lee?

NHC říká, že hurikán Lee bude pokračovat ve svém pomalém pohybu západ-severozápad-severozápad další den, než se v polovině týdne začne stáčet na sever. Očekává se, že Lee projde touto cestou blízko, ale na západ od Bermud.

Očekává se, že bouře bude pokračovat na sever od středoatlantického pobřeží a na severovýchod po zbytek týdne a do Nového Skotska dorazí v neděli ráno.

Jaké hodinky nebo varování platí pro hurikán Lee?

NHC říká, že pro Bermudy bylo vydáno varování před tropickou bouří, které zůstane v platnosti až do odvolání.

Sledování tropické bouře znamená, že vítr o síle tropické bouře (trvalý vítr o rychlosti od 39 do 73 mph) je možný do 48 hodin. Tyto větry mohou být také doprovázeny bouřkovými vlnami, pobřežními záplavami a/nebo říčními záplavami.

Kromě toho Národní centrum pro hurikány uvedlo, že zájmy na severovýchodě a Nové Anglii, stejně jako v Atlantické Kanadě, by měly pokračovat ve sledování postupu hurikánu Lee.

Jaký vliv budu mít na východní pobřeží v Nové Anglii?

Očekává se, že hurikán Lee začne zvyšovat dopřednou rychlost po otočení na sever a očekává se, že větrné pole bouře se zvětší.

FOX Prediction Center očekává, že větrné pole Lee se rozšíří o více než 550 mil, což by mohlo vést k dalekosáhlým dopadům v Nové Anglii.

Hurikán Lee LIVE TRACKER: Počítačové modely vesmírných špaget, kužel úzkosti a další

Vítr by mohl foukat přes východní Massachusetts a Cape Cod, když se Lee pohybuje. Nejsilnější poryvy větru na Cape Cod budou pravděpodobně cítit v komunitách jako Provincetown, Eastham, Barnstable a Harwich.

„Lee začne podstupovat extratropický přechod, kdy se to stane méně jako hurikán a více jako východní hurikán, což lidé v Nové Anglii vědí v chladném období roku,“ řekl ředitel Národního centra pro hurikány Michael Brennan. Fox Počasí pondělí. „Takže to mohou být také nárazové bouře. Jen proto, že to nevypadá jako klasický hurikán – nic v této zeměpisné šířce nebude vypadat jako klasický hurikán. Bude se rychle pohybovat a bude přetrvávat.“ .“ „Bude existovat riziko, že se rozšíří stovky mil od centra, bez ohledu na cestu centra.“

Lidé žijící v Nové Anglii mají ještě několik dní na to, aby se připravili na případné dopady, které může mít Lee na region, ale čas se krátí.

Zatímco potenciální dopady lze vidět v celé Nové Anglii, obyvatelé podél pobřeží Massachusetts, stejně jako ti, kteří žijí v Maine, by měli věnovat pozornost Leeovu pokroku a mít připravený akční plán, aby mohli začít.