Herec z 'Speed ​​​​Racer' Christian Oliver a jeho dcery zabité při letecké havárii – uzávěrka

Rodin Eckenroth/Getty Images

Christian Oliver (vlastním jménem Christian Klebser), který hrál ve filmech včetně Rychlý závodník A Valkýra Mimo jiné byl zabit ve čtvrtek spolu se svými dvěma malými dcerami, když se jejich malé letadlo zřítilo do moře u ostrova v Karibském moři. Při nehodě zemřel i majitel a pilot letadla Robert Sachs. Oliverovi bylo 51 let.

Podle úřadů jednomotorové letadlo odstartovalo z letiště F. Mitchella na Bequia, malém ostrově a části karibského státu Svatý Vincent a Grenadiny, ve čtvrtek odpoledne a při havárii směřovalo do nedaleké Svaté Lucie. .

Mezi mrtvými byly Oliverovy dcery Madita Klepserová (10) a Annick Klepserová (12).

Policejní síly Royal St. Vincent and Grenadines Police Force v prohlášení poskytnutém médiím uvedly: „Krátce po startu se letadlo setkalo s problémy a jeho nos spadl do oceánu.“ Dodala: „Na místo zamířili se svými čluny rybáři a potápěči z Paget Farm, aby poskytli pomoc.“ Všechna čtyři těla byla nalezena.

Příčina neštěstí je stále v šetření. Podle místních zpráv pilot vyslal vysílačku na věž krátce po startu a informoval ji, že má problém a otáčí se zpět. To byla poslední komunikace z letadla.

Oliver narozený v Německu spolupracoval se Stevenem Soderberghem Dobrá němčina Naproti Cate Blanchett a George Clooney s Bryanem Singerem a Tomem Cruisem Valkýra The Wachowski's 2008 Rychlý závodník. Hrál také jako detektiv v populární německé akční sérii Alarm pro Cobru 11 (RTL) na dva roky. Jeho televizní titulky také zahrnovaly Saved by the Bell: Nová vrstva. Jeho nejnovější kredit je nejnovější Indiana Jones film Indiana Jones a spojení osudu. Oliver právě zabalil svůj nejnovější film Zachovej svůj pokoj navždy, V hlavní roli s Bai Ling, režíruje ho Nick Leone a poslední scény bude natáčet 20. prosince.

Leon zveřejnil fotku z posledního dne filmu a pochválil Olivera s popiskem: „Mluvili jsme o tom, že spolu natočíme film, a nakonec jsme to dokázali! Děkujeme, že jste skvělý kolega, herec a přítel.“