Gigant pro sdílení souborů Uloz.to zakazuje sdílení souborů s odvoláním na zákon EU o digitálních službách *TorrentFreak

Ulož.to je jedna z nejoblíbenějších stránek v České republice, postavená na pověsti, že uživatelům umožňuje sdílet soubory mezi sebou i s ostatními. Stejně jako u jiných pracovišť pracujících v této oblasti, Oloz zjistil, že cesta před námi je stále složitější.

Zatímco uživatelé mohou na Ulož sdílet téměř jakýkoli soubor, někteří nevyhnutelně sdílejí obsah chráněný autorskými právy, včetně hudby, filmů a televizních pořadů. To vyvolalo negativní pozornost držitelů práv, kteří platformu opakovaně žalovali. Letos v červenci jedna taková akce vedla k tomu, že místní soud uložil webu pokutu za film nahraný jedním z jeho uživatelů.

Ulož také čelila tlaku na implementaci filtrů pro nahrávání. Vzhledem k obavám z nadměrného blokování Oloz odolal výzvám a varoval, že omezení přístupu k legálnímu obsahu by bylo v rozporu s právem EU.

Omezení obsahu podle právních předpisů EU

Na tomto pozadí je Olozovo páteční prohlášení poněkud ironické. Ulož oznamuje zásadní změny ve svém obchodním modelu a říká, že od 1. prosince 2023 budou moci uživatelé jeho služeb souborového hostingu stahovat pouze soubory, které sami nahráli. Tato změna fakticky končí sdílení souborů na Uloži a podle majitelů stránek za to může zákon EU o digitálních službách.

„Vždy jsme pečlivě dbali na to, aby provoz Ulož.to byl v souladu s platnou českou i evropskou legislativou. To opakovaně potvrzují soudní rozhodnutí ve sporech,“ říká Jan Karabina, generální ředitel Cloud Platforms, společnosti stojící za Ulož.to. což se proti nám často dělá záměrně.

„Abychom i do budoucna splňovali všechny zákonné normy, zejména pokud jde o novou evropskou legislativu, zavádíme od 1. prosince 2023 důležité změny do provozu cloudového úložiště Ulož.to Disk.“

Zásadní změny se blíží

Nyní, jen o týden později, Oloz popisuje nadcházející změny jako zásadní.

„Služby cloudového úložiště Uloz.to Disk budou dostupné pouze registrovaným uživatelům od pátku 1. prosince 2023. Budou moci nahrávat pouze soubory, které si nahráli na úložiště. Soubory nebude možné sdílet s veřejností.“ nebo Na adresu prostřednictvím odkazu.

Pozitivnější je, že Ulož říká, že se nemusí obávat ztráty souborů. Pokud někteří zákazníci nejsou s omezeními spokojeni a nechtějí pokračovat v prémiovém předplatném, mohou svůj účet ukončit nebo přejít na bezplatný tarif. Jakékoli zbývající předplatné nebo kredity však budou vráceny.

Zákon o digitálních službách

Zatímco Oloz poznamenává, že zákon EU o digitálních službách (DSA) ukládá povinnosti digitálním službám jednajícím jako zprostředkovatelé, jeho oznámení se zastavuje před konkrétním vysvětlením, které části DSA činí jeho současný obchodní model neživotaschopným. O zájemce však není nouze.

Tato „skutečná znalost“ nelegálního obsahu vstupuje do hry, když jsou moderátorům zaslána oznámení o zastavení šíření, což se může ukázat jako příliš velké riziko pro ty, kteří nemají hluboko do kapsy. Nepovolení sdílení obsahu s třetími stranami to zmírňuje, ale vzhledem k jeho rozsahu a potenciálu být nadměrnou zátěží pro malé podniky s neúměrně velkou uživatelskou základnou, DSA požadavky Navzdory jejich nejlepším úmyslům se to možná prostě ukázalo být příliš mnoho.

Je nepravděpodobné, že bude minulý měsíc nominován MPA na notoricky známé místo na trhu. Není známo, zda to přispělo k dnes oznámenému rozhodnutí, ale nepovolením sdílení souborů se zdá pravděpodobné, že stížnosti Hollywoodu nakonec odezní.