Francouzské lyžařské středisko se trvale uzavírá, protože není dostatek sněhu

zima přichází. Pro další lyžařské středisko ve Francii to znamená čelit realitě, že není dostatek sněhu na další provoz.

Město La Sambuy, které provozuje rodinnou lyžařskou destinaci poblíž Mont Blancu ve francouzských Alpách, se rozhodlo demontovat své lyžařské vleky, protože globální oteplování zkrátilo lyžařskou sezónu jen na několik týdnů, takže už není rentabilní je udržovat. OTEVŘENO.

„Dříve sněžilo prakticky od 1. prosince do 30. března,“ řekl CNN Jacques Dalix, starosta La Sambuie.

Dodal, že minulou zimu byly jen „čtyři týdny sněhu, a ani pak toho moc nebylo“. To znamená „velmi rychle se na sjezdovce objevily kameny a kameny“.

Dalix uvedl, že resort je schopen otevřít méně než pět týdnů během ledna a února a očekává roční provozní ztrátu asi 500 000 eur (530 000 USD). Náklady jen na údržbu výtahů jsou 80 tisíc eur ročně.

La Sambuy není velké letovisko, má pouze tři vleky a několik sjezdovek do výšky 1850 metrů (asi 6070 stop).

02:16- Zdroj: CNN 90 % ledu obklopujícího Antarktidu zmizelo za méně než deset let

Ale s řadou sjezdovek od „černých“ po „zelené“ sjezdovky pro začátečníky a relativně levné sjezdovky jsou oblíbené u rodin, které hledají více nízkoalpských zážitků, než nabízejí větší destinace s vyšší nadmořskou výškou.

Britský web sněhových zpráv On The Snow tomu říká „Perfektní místo k návštěvěS výjimečným panoramatickým výhledem a vším, co potřebujete v přátelském letovisku.“

Letos v létě, kdy bylo obtížné naplánovat zimní sezónu, rozhodla městská rada La Sambuie o uzavření střediska, které provozuje od roku 2016. Přestože je plánována demontáž lyžařské infrastruktury co nejdříve, doufá se, že lyžařská infrastruktura bude co nejdříve demontována. Městu se stále daří přitahovat návštěvníky.

Letovisko, které se také prodává jako letní turistická a outdoorová destinace, se místo toho stane místem pro „objevování a ochranu přírody, procházky a cvičení, pokud je to možné,“ řekl Dalix.

Web La Sambuy nyní Nese zprávu, že lyžařské středisko je „trvale uzavřeno“. Dne 10. září po rozhodnutí městské rady. „Děkuji vám všem za loňskou letní sezónu 2023 a za všechny ty nádherné roky, které jsem strávil po vašem boku,“ stálo ve zprávě.

Olivier Chasignol/AFP/Getty Images Obec Saint-Fermin ve francouzských Alpách kvůli ubývajícímu zimnímu sněhu v roce 2022 demontovala svůj lyžařský vlek.

La Sambuy není jediné francouzské lyžařské středisko, které čelí kolapsu. V loňském roce se San Fermin, další malá alpská lyžařská destinace, rozhodl jet rPřestěhoval svůj lyžařský vlek poté, co viděl, jak se zimní sezóna zmenšuje Z měsíců na týdny, situace, která je také obviňována z klimatických změn.

Francouzská ekologická skupina Mountain Wilderness uvedla, že od roku 2001 ve Francii demontovala 22 lyžařských vleků a odhaduje, že stále existuje 106 opuštěných lyžařských vleků na 59 místech v zemi.

Podle zprávy zveřejněné ve vědeckém časopise Nature Climate Change v srpnu bude 53 % z 2 234 lyžařských středisek zkoumaných v Evropě pravděpodobně čelit „velmi vysokému riziku sněžení“, když globální teploty stoupnou o 2 stupně Celsia (3,6 Fahrenheita) nad před rokem 2018. Průmyslové úrovně, bez použití umělého sněhu.

Zpráva zveřejněná v lednu v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences zjistila, že existuje „vysoká pravděpodobnost“, že globální teploty do poloviny století stoupnou nad hranici 2 stupňů Celsia.

„Všechna střediska zimních sportů ve Francii jsou ovlivněna globálním oteplováním,“ řekl Dalix z La Sambouie, zejména ty v průměrné nadmořské výšce 1000 až 1500 metrů.

Ne každý ve svém městě je však ochotný vzdát se bez boje.

Sdružení All Together For La Sambuy (Tous Ensemble Pour La Sambuy) letos zahájilo petici, která naléhá, ​​aby resort a další zůstaly otevřené přijetím nového, „odolnějšího“ modelu – především provozováním sedačkové lanovky. v létě vzít návštěvníky na vrchol hory,

Petice nasbírala více než 1900 podpisů a podle prezidenta sdružení Christiana Baileyho skupina podniká právní kroky, aby rozhodnutí městské rady zrušila.

Uvedl, že uzavření „škodilo“ městu a místním pozemkům a dodal, že lyžařské středisko je „sociálním prvkem v našem malém městě se 7500 lidmi“.

Daleks říká, že důvod uzavření je jasný. Řekl, že „globální oteplování zjevně probíhá“ a probíhá „rychleji, než vědci očekávali“. Provoz lyžařských středisek je podle něj stále obtížnější a mnohé se „musí přizpůsobit“ novému klimatu.