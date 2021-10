Jason Tatum z Celtics začíná vítězstvím USA Basketball nad Českem a končí týmovou hru

Takhle americký basketbal proti České republice nechtěl začít, ale Američané dohrávali hru silněji než kdy předtím. V zápase se čtyřmi body v prvním poločase odstřelil americký mužský basketbalový tým v sobotu v Tokiu dominantní vítězství 119: 84.

Tím je zajištěno, že tým USA postoupí do vyřazovacích fází a v týmové hře bude 2: 1. Do turnaje postoupí osm nejlepších týmů ze tří skupin na olympiádě, přičemž kategorie odejde později.

Česká republika nabídla během prvního poločasu vše, co Spojené státy zvládly. Byla to však klíčová třetí čtvrtina, která vyřadila Čechy 35–17, protože Spojené státy utekly s vítězstvím. To bylo podpořeno obrovským počtem 3-bodových pozemků, kde Američané hořeli, střílejícími 20 na 41 třikrát. V rámci dominantní ofenzivní snahy stříleli celkem 63%.

Celtics vedli tříbodový střelecký útok Jasona Tatuma, který zaznamenal 27 bodů, z toho 21 ve druhém poločase. Bylo to hladké 5-8 z 3-bodových důvodů a nakonec se zbavilo střelecké prověšení. Byl to jeho zatím nejlepší olympijský výkon, po 14bodovém zápase proti Íránu.

Kevin Durant přidal 23 bodů, osm doskoků a šest asistencí, když zvenčí vyhrál oblouk 4: 7. Také složil Carmela Anthonyho za většinu bodů z olympijské kariéry pro americký basketbalový tým mužů; velký úspěch.

Pro Američany to byla další silná výhra, protože za sebou nechali úvodní prohru Francie. Byl to brutální způsob, jak začít hry, ale po po sobě jdoucích vítězstvích se snaží dostat zpět na správnou cestu. Počáteční fáze hry byla snahou týmu trenéra USA Greg Popovich, ale nyní míří do jednotlivých vyřazovacích fází. To znamená, že Američané nemohou sklouznout, protože úroveň konkurence stoupá.