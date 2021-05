Evropský parlament schválil fond zelené transformace ve výši 21 miliard USD

Evropský parlament definitivně schválil fond ve výši 17,5 miliard EUR, který pomůže regionům EU nejvíce závislým na uhlí přeměnit se na klimaticky neutrální ekonomiku.

Hlasování o Fondu spravedlivého přechodu proběhne necelý týden před vrcholnými vládami bloků, které se budou konat ve dnech 24. – 25. Května. Budou diskutovat o tom, jak dosáhnout přísnějších klimatických cílů do roku 2030. Evropská unie s 27 členskými státy pracuje na zpřísnění snižování politik v rámci dohody. Zelená, nebývalá reforma, která předpokládá snížení skleníkových plynů nejméně o 55% do konce desetiletí oproti úrovním z roku 1990 a jejich odstranění do poloviny století. .

Prozkoumejte dynamické aktualizace hlavních datových bodů Země

“Občané jsou jádrem fondu,” uvedl Jerzy Buzek, člen Evropského parlamentu, který vedl iniciativu ke spuštění JTF. Nechtějí, aby se nové doly, smog a domy zhroutily před poškozením těžbou. Rovněž nechtějí volit mezi ochranou klimatu a pracovními místy. ““

Fond schválený v úterý bude zahrnovat 7,5 miliardy eur z rozpočtu Evropské unie na období 2021-2027 a 10 miliard eur z programu hospodářské obnovy regionu. Pomůže financovat investice v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje energie, energetická účinnost, udržitelná doprava a digitální inovace.

Největšími příjemci tohoto nástroje jsou Polsko, Německo, Rumunsko a Česká republika.