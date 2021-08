Duševní zdraví je na olympijských hrách v Tokiu v centru pozornosti

Americká gymnastka Simone Bilesová po závěrečném vystoupení svého týmu na olympiádě v Tokiu dala najevo zdravý rozum a řekla, že nebyla ve správné prázdnotě. “Musím dělat to, co je pro mě správné, a soustředit se na své duševní zdraví, neohrožovat své zdraví a pohodu,” řekla poté, co tým USA získal stříbrnou medaili v soutěži týmů. Později odstoupila z vícebojové soutěže vícebojů a také z finále na dalších třech akcích – ale po zisku bronzu na kladině získala svou sedmou olympijskou medaili.

Biles se připojil k mnoha elitním sportovcům, kteří hovořili o bojích o duševní zdraví. Plavec Michael Phelps má řekl dříve Vzhledem k sebevraždě po olympijských hrách 2012 se tenisová hvězda Naomi Osaka letos v létě stáhla z French Open, aby se zaměřila na své duševní zdraví, přičemž uvedla depresi.

Profesor psychologie Arnold Lyons, jejíž výzkumné zájmy zahrnují psychologické hodnocení sportu, sportu mládeže a sportovní historie, 56 let učil a studoval psychologii sportu na Texas A&M University. LeUnes hovořil s College of Liberal Arts o oblasti sportovní psychologie, psychologických požadavcích sportovců a o tom, jak mohou sportovci mentálně trénovat na fyzické soutěže.

Existuje kolem sportovců a duševního zdraví stigma?



Před padesáti lety byli lidé, kteří hledali radu, často vnímáni mimo jiné jako slabí, nerozhodní, neschopní zvládat život a nezodpovědní. Tyto typy reakcí ve sportovní psychologii jsou umocněny převládajícím názorem, že pouze slabý a nejistý sportovec vyhledá psychologickou pomoc.

Před třiceti lety jsme s vysokoškolákem SueAnn Hayward zkoumali 150 psychologických oddělení o jejich postojích ke sportovní psychologii. Jeden respondent uvedl, že pole bylo „blesk na pánvi, brzy zemře“. Jiný řekl, že ho nenapadlo „plýtvat lidským neuronem víc, než věnovat svoji hodnotu něčemu tak triviálnímu, jako je sport“. Každá z těchto odpovědí je připomínkou stigmatu, ale je třeba poznamenat, že většina respondentů našeho průzkumu byla ve svých názorech mírně nebo převážně podporující. Je důležité si uvědomit, že tyto reakce pocházely od psychologů, nikoli od obyčejného Američana.

Jak to ovlivní sportovce soutěžící na národní nebo mezinárodní úrovni?

V průběhu let se ukázalo, že sportovci nejsou imunní vůči stresu a výsledným problémům s duševním zdravím. Například nedávný výzkum amerického olympijského a paralympijského výboru (USOPC) naznačil, že 58 procent elitních sportovců v jejich studii bylo pozitivně testováno na problém duševního zdraví pomocí nástroje Sports Mental Health Assessment Tool (SMHAT). Tato statistika je založena pouze na jedné studii, ale silně naznačuje problém duševního zdraví mezi sportovci, kteří podávají nejvyšší výkony.

Mezi elitními sportovci na národní i mezinárodní úrovni jsou tyto bariéry neustále zpochybňovány, protože hvězdy jako geniální gymnastka Simone Biles, tenisová hvězda Naomi Osaka a největší plavec všech dob Michael Phelps jsou zastánci lepšího porozumění duševnímu zdraví. Když už jsme to všechno řekli, existuje více „mužských“ sportů, jako je americký fotbal, ragby a baseball, kde jsou často považováni za nemužské, aby přiznali psychologické problémy. Pokrok v těchto sportech je vítanou úlevou, ale mužský symbol maskulinity zakořeněný ve sportovní kultuře zůstává problémem.

Obecně došlo k velmi povzbudivému růstu v přijímání psychologických služeb jako součásti celkového rozvoje sportovců v celé řadě sportů.

Jaké psychologické faktory hrají roli ve schopnosti sportovce soutěžit v daný den?

Zde je třeba zvážit řadu faktorů. V psychice sportovců se zlověstně rýsuje strach z oslabujícího nebo kariérního zranění. Vysilující nebo kariéra končící zranění není nikdy daleko téměř ve všech sportech.

Druhým faktorem je konkurenční tlak. Elitnímu sportovci to nikdy nedovolí. Vždy trénují, dělají si přestávky, aby si odpočinuli a omladili. Život je v mnoha ohledech horská dráha. Jak řekl jeden olympijský sportovec: „Soutěž je jako droga, je návyková kvůli výškám i pádům. Soutěžíte neustále ve vzestupech i pádech.“

Vyčerpání/přetrénování je dalším zdrojem stresu a únavy. Je to delikátní rovnováha, snažíte se být ve správný okamžik na svém vrcholu (tj. Olympiáda) a přitom se příliš nepřepracovávat a přepracovávat. V tomto ohledu si pamatuji mladou ženu, která v roce 2018 absolvovala hodinu sportovní psychologie a byla olympioničkou (pro Chorvatsko) a plavkyní na naší univerzitě. Ve třídě učinila prohlášení o vyčerpání a fyzickém a duševním vyčerpání mezi sportovci po olympiádě a později mi přišla říct, že se vůbec necítila vyčerpaná nebo vyčerpaná. O dva týdny později narazila do zdi, zavolala trenérovi v Chorvatsku, opustila tým a navštívila svého trenéra v A&M, kde soutěž natrvalo opustila. Už nikdy neplavte závodně.

Sociální média vytvářejí další druh stresu; Jsou všudypřítomní, vytrvalí a nabízejí zcela nový rozměr konkurenčním tlakům.

Epidemie přinesla své hrůzy do praxe. Elitní sportovci trénovali poslední čtyři roky olympijských her bez jakýchkoli záruk, dokud jim nebylo umožněno soutěžit. Roční zpoždění v roce 2020 a téměř úplné zrušení olympijských her v Tokiu v roce 2021 vytvořily prostředí nejistoty, které dramaticky ovlivnilo trénink a morálku sportovců po celém světě.

Šestou starostí je identita. Bez sportu je mnoho závodníků ztraceno, protože nemají jinou identitu než sportovci. Jak řekl jeden olympionik: „Bez svého sportu nevím, kdo jsem.“

Nakonec u některých konkurentů roste tlak podvádění. Psychologie sportu může poskytnout konkurenční výhodu sportovcům a drogy zvyšující výkonnost bohužel také mohou. Jeden z Leeových bývalých doktorandů byl elitní sportovec s relativně lehkou stavbou profesionálního fotbalisty. Hodně jsme hovořili o výhodách a nevýhodách dopingu ve sportu, kde jsou rozhodující velikost a síla. Naštěstí se nakonec rozhodl pro bezdrogovou alternativu silového tréninku, rozumné stravy a staromódní tvrdé práce.

Proč je pro sportovce s vysokým profilem, jako jsou Simone Biles a Michael Phelps, důležité řešit duševní zdraví sportovců?

Slyšení zprávy o duševním zdraví od dvou největších konkurentů tohoto sportu všech dob dodává okamžitou důvěryhodnost v myslích ostatních superhvězd. Schopnost těchto sportovních hvězd mít chvíle slabosti a zranitelnosti dodává celému procesu velmi důležitý prvek lidstva. Pokud se v myslích jiných elitních sportovců mohou Phelpsovi, Billsovi nebo Osakovi stát podmínky jako deprese, úzkost a pochybnosti, pak se to může stát mně a je v pořádku přiznat jejich slabost. Jejich zprávy pomáhají odstranit část stigmatu spojeného s uznáním osobních problémů a vyhledáním profesionální pomoci.

Jak vše, o čem jsme dosud hovořili, souvisí s odstoupením Simona Bilese z olympijských akcí?

24letá žena cvičila na nejvyšších a nejvyčerpávanějších úrovních své životní dominance a je bohatá s odhadovaným osobním majetkem 10 milionů dolarů v roce 2021. Kromě toho je elegantní, atraktivní, obdařená neuvěřitelnými atletickými schopnostmi a těžce a nespravedlivě nabitý odpovědností být miláčkem médií a kontroverzní tváří několika miliard dolarů na hrách v Tokiu 2020, jakou zátěž nést.

Přimíchejte k tomu přísnou dietu a tréninkový režim, díky nimž bude Hercules Blanche legendární. Pouze elitní sportovci světové třídy skutečně vědí, co Simone Bilesové a dalším jí podobným trvalo dosáhnout svého místa ve světě sportu. Myslím, že žena jednoduše dosáhla svého osobního bodu zlomu a udělala to během olympijských her před miliony lidí, ne o dva nebo tři týdny později ve své třídě jako můj chorvatský plavec. Mladá slečna Bilesová to udělala před světem a muselo to zabrat všechno, co musela hodit ručník, stejně jako ona.

Doufám, že Simone Biles po těchto olympijských hrách přejde jako obyčejný občan na větší a lepší věci (pokud je to možné pro někoho se slávou a proslulostí).

Jak mohou sportovci mentálně trénovat na soutěž?

Pro elitní sportovce je nejlepší tvrdě trénovat, vážně, ale poctivě soutěžit, vyhýbat se drogám a nezákonným procedurám, naslouchat svým trenérům a trenérům a co je asi nejdůležitější, žít plnohodnotný a obohacující profesionální, společenský a rodinný život mimo sport.

Elitní sportovci jsou posedlí zlatou olympijskou medailí a pro její získání by udělali cokoli. V literatuře sportovní psychologie existuje společná myšlenka zvaná Goldmanovo dilema. Lékař jménem Robert Goldman před lety položil otázku, kterou položil vzorku elitních sportovců, zda by si vzali kouzelnou látku, která by jim zaručila tolik vyhledávanou zlatou olympijskou medaili, protože dobře věděli, že zemřou. Za pět let v důsledku čl.

52 procent zapojených sportovců souhlasilo, že pilulku vezmou a ponesou vážné následky. Goldmanovo dilema bylo zpochybněno z mnoha metodických důvodů, ale není pochyb o tom, že elitní sportovci skutečně zaplatí vysokou cenu za získání této kýžené zlaté medaile.

Sledování konkurence z určitého procesu, než nasměrování producenta k účasti, by udělalo zázraky s duševním zdravím ve sportu od začátečníků po elitní výkony. V produktové orientaci je vítězství vším; Sbírání cen a dalších hmatatelných odměn je hlavním cílem. Honba za obdivem je důležitá a soupeři jsou považováni za nepřátele. Při řízení procesu je účast sama o sobě cílem. Pokud někdo dobře soutěží, získávání a hromadění medailí se o sebe stará. Existuje snaha o osobní a kolektivní dokonalost, sport je ceněn pro své estetické kvality a soupeři jsou cenným zbožím, bez nich by neexistovala žádná konkurence.