Monitoring ČR: Inflační vlna pomalu ustupuje stav

Je zřejmé, že zmírňování české inflace pokračuje. Český CPI v březnu meziměsíčně vzrostl o 0,1 % a celková míra inflace se zmírnila z 16,7 % na 15 %. Jedná se o nejnižší hodnotu inflace na roční bázi od loňského dubna. Hlavní příspěvek k březnovému poklesu měly srovnávací základny. Ceny pohonných hmot se meziměsíčně snížily o 1,8 %, což znamenalo meziroční pokles přibližně o 20 %. Další příspěvek k poklesu celkové inflace měly ceny plynu, které meziměsíčně klesly o 1,4 % a meziroční růst se snížil ze 74 % na 60 %. Pozitivním signálem je skutečnost, že jádrová inflace již čtyři měsíce po sobě postupně klesá, zatímco v některých jiných ekonomikách EU jádrová inflace stále roste. To naznačuje, že domácí inflační tlaky mírně polevují, což lze částečně přičíst relativně brzkému zahájení masivního zvyšování úrokových sazeb ČNB od června 2021, kdy se česká ekonomika teprve vzpamatovávala z blokády Covid. Poslední prognóza inflace od českého ministerstva financí předpokládá, že celková inflace v červenci postupně klesne pod 10 % y/y a do konce roku pak klesne na 8 % y/y. Názor ING je o něco méně optimistický, přičemž se očekává, že celková inflace zůstane do konce roku nad 9 %.