Co se děje s Pavelekem a českým olympijským týmem?

Mezi brankářem Winnipegem Ondrej Pavelec a českým trenérem Aloisem Hadamczykem se děje něco zvláštního.

Ve středu byl Pavelic pro Čechy zdravým škrábancem. Prohrála úvodní turnaj se Švédskem, navzdory skutečnosti, že je jediným NHL netminderem na seznamu. Začátek byl místo toho dán KHL brankáře Jakub Kovarovi, který se zdálo, že se zmizel – pak se stal závislým Povolení tří gólů na 10 střelPřiznal, že měl zastavit druhý.

Další brankář KHL, Alexander Salak, hrál velmi dobře tím, že zastavil 14 z 15 výstřelů. Ale po zápase Hadamšek řekl, že Pavelek je Brankářem číslo jedna Česká republika.

Sem vložte zmatený obličej.

Český trenér popisuje Pavelic jako brankáře číslo jedna. Myslím, že jen předpokládal, že dnes bude prohra? — Jason Bro (@JasonPHT) 12. února 2014

Český trenér říká, že se Pavelic neoblékl, a dali mu více času, aby se přizpůsobil změně časové pásmy. Nekupuji to ani na vteřinu. – Dan Rosen (@drosennhl) 12. února 2014

„Kvůli časovým pásmům.“ [Sochi from North America]“Rozhodli jsme se dát Pavelekovi nějaký čas na odpočinek,“ bylo podle olympijské zpravodajské služby přesné vysvětlení. Hadamšek dodal, že „byl si jistý, že jsme kvůli brankářství neztratili“ a že Češi „jsou nyní ve velmi dobré kondici a mohou dokonce očekávat, že nyní vstoupí do čtvrtfinále“.

Brankář Jets se naučil svůj osud v úterý, když Hadamczyk objasnil, že by mu chyběla švédská hra, ale v pátek by začala proti Lotyšsku. Pavelek se pokusil rychle učinit rozhodnutí. Podle Winnipeg Free Press.

„Je to olympiáda. Každý chce hrát.“ Proto jsme tady, „řekl.“ Nevím. “ Budu tvrdě pracovat v praxi. Trenéři mají své důvody. Doufáme, že nám to vyjde a vyhrajeme.“

Stojí za zmínku, že se Pavelek připravil na možnost, um,

Nečtěte příliš mnoho do #NHLJETS Pavelec, který se neobléká pro hru 1. Předem mi řekl, že netuší, co se stane, protože HC je divný člověk. #namísto – Jim Toth (@JimTothSports) 11. února 2014

Pokud jde o pokus přesně zjistit, co se děje, odhady jsou vítány.

Myšlenka, že Hadamczik „zachránil“ Pavelec, aby se mohl přizpůsobit časovému pásmu, je podezřelá, protože několik dalších českých hráčů NHL se zabývalo úpravou a stále si mohli hrát proti Švédsku (včetně New Jersey's Marek Zidlicki, kteří hráli téměř 27 minut) .

Je možné, že se Češi snažili skrýt zranění. „Někteří hráči jsou trochu nemocní, možná trpí chřipkou,“ řekl Kovar po hře a obránce Radko Gudas byl kvůli nemoci poškrábán. Pavelek však měl ve Winnipegu zdravou pracovní zátěž před olympiádou a stejně bude hrát v pátek.

Může existovat politický nebo disciplinární případ, ale neexistuje žádný důkaz, který by to naznačoval.

Nakonec by to mohlo být jen další v dlouhé řadě pochybných rozhodnutí z české mosazné, která začala oznámením původního olympijského seznamu (obránce Michal Barinka byl vybrán místo Nhlers Roman Polak a Jan Hedja, Je to Hadamczikův švagr) a pokračuje dodnes.

Aktualizovat: …

Hadamczik má v sobě nějaký Mike Keenan, pokud jde o brankáře. A na mistrovství světa v roce 2011, kde Češi vyhráli bronz, Pavelek – který neztratil až do semifinále – jel celou cestu. Na olympijských hrách v roce 2006 byl Dominik Hasek v první hře zraněn. Hadamczik se přesunul k Thomasovi Vokounovi, který byl stažen proti Kanadě. Milan Hnilica přišla, která porazila Slovensko ve čtvrtfinále, ale v semifinále prohrála Švédsko. Fokon se vrátil, aby vyhrál bronzovou medaili.

Na mistrovství světa v roce 2012 (další bronz) se Hademczyk střídal Kovar a Jakub Stepanek v The Round Robin. Kovar porazil Švédsko ve čtvrtfinále, ale byl stažen v semifinále. Stepanek vyhrál bronzovou medaili.

Ponaučení: Buďte připraveni, Ondřeji.

