Cesty se studiem v zahraničí Expand – The Quadrangle

podle Zoe DeFaziováA asistent. Redaktor umění a zábavy

Studijní program v zahraničí na Manhattan College otevřel dveře novým možnostem s novým rozšířením tohoto programu, který může pomoci studentům, kteří preferují kinestetické učení.

Tuto zimu cestuje 76 studentů do řady míst, jako je Island, Norsko, Švédsko, Dánsko, Španělsko, Itálie a Francie, na 6 různých kurzech.

Podle manhattan.edu: „Studenti, kteří se účastní studia v zahraničí, to obvykle považují za jeden z nejlepších zážitků celé své vysokoškolské kariéry. Bez ohledu na to, jaký je váš obor, vaše mezikulturní zkušenosti v nových prostředích mohou vést k osobnímu a akademickému růstu.“ a změnit způsob, jakým vidíš svět.“ A sebe.“

Aktuálně jsou potvrzené lety na léto, ale zbytek bude brzy zveřejněn. Studenti mohou cestovat do Ghany s Gwanzou Ericem Clarkem, Ph.D., docentem náboženských studií, aby se dozvěděli o průsečíkech mezi ekologií, náboženstvím a zabíráním půdy.

Studenti mohou také cestovat přes půl světa na druhou stranu do Japonska s Paulem Droopym, Ph.D., předsedou katedry historie, aby prozkoumali historický význam turistického dědictví.

Brian Chalke, Ph.D., profesor angličtiny, povede v květnu v Londýně poutavý a dlouhodobý kurz literatury pro anglické obory a všechny ostatní.

Studenti Manhattan College se mohou rozhodnout vycestovat do zahraničí a absolvovat celou řadu kurzů na jedné z našich partnerských univerzit v zahraničí. V současné době mohou studenti strávit semestr v zahraničí ve Francii, Španělsku, Itálii, Filipínách, Peru, Kolumbii, Mexiku, České republice a na kterékoli z 65 univerzit LaSallian po celém světě.

Emmett Ryan, profesor angličtiny a spoluvýkonný ředitel Global Engagement and Study Abroad, napsal e-mail do The Quadrangle o nových nápadech, které oddělení pro studium v ​​zahraničí plánuje implementovat.

„Hlavním cílem je rozšířit naše výměnná partnerství s širším spektrem univerzit, protože můžeme také přivítat studenty z těchto institucí do našich kampusů. Study Abroad Office je nyní součástí většího Office for Global Engagement, takže to jde ruku v ruce s pomáháme internacionalizovat naše kampusy University at Riverdale a zároveň povzbuzujeme více Jasperů k odchodu do zahraničí,“ napsal Ryan.

Kromě toho Ryan povzbuzuje studenty, aby se účastnili programů a vyzývali sami sebe.

„Ať už pro akademický studijní program studenta funguje cokoli. Pokud můžete jít na celý semestr, může to být kulturně pohlcující zážitek. Ale jděte na libovolně dlouhou dobu a dostanete více na oplátku, než když zůstanete doma ve svém vlastní město, město nebo čtvrť.“ „Studium v ​​zahraničí by nemělo být tak snadné nebo pohodlné jako jet na dovolenou,“ napsal Ryan.

Ryan následuje sdílení osobních zkušeností a tipů. Ryan opravdu vzal zesnulého Anthonyho Bourdaina a jeho cestovní filozofii.

„Naši misi poslat Jasperse do zahraničí mohu nejlépe shrnout slovy zesnulého Anthonyho Bourdaina: „Cestování není vždy hezké. Ne vždy je to pohodlné. Někdy vás to bolí a dokonce vám to trhá srdce. ale žádný problém. Cesta tě změní. Musí tě to změnit. Zanechává stopy ve vaší paměti, vašem vědomí, vašem srdci a vašem těle. vzít si něco s sebou. „Doufám, že po sobě zanecháš něco dobrého,“ napsal Ryan.

Quinn Nagel, studentka druhého ročníku inženýrství, přemítá o svém studiu v zahraničí a je nadšená z budoucnosti, z možností cestovatelských destinací a z celkově skvělé zkušenosti.

„Vždy jsem rád cestoval a mít příležitost to dělat a zároveň získat kredit na vysoké škole bylo perfektní. [Mark] Pottinger byla nejlepším průvodcem, kterého jsem si mohl přát, a vedla úžasnou třídu a zároveň nám pomohla zažít novou kulturu zcela odlišnou od té naší. Jsem na strojní fakultě, takže letní a zimní možnosti studia v zahraničí jsou jediné, kterých se mohu zúčastnit. Jsem opravdu rád, že jsem měl ještě šanci odjet do zahraničí a doufám, že v budoucnu bude více možností, jak to zopakovat dříve, než to udělám já,“ řekl Nagel.

Zůstaňte informováni o kurzech, které jsou nabízeny v blízké budoucnosti. Pošlete e-mail na adresu [email protected] a požádejte o přidání do seznamu adresátů. Sledujte Study Abroad na Instagramu @studyabroadmc.