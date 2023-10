Český režisér Peter Vachler: Smysl a tajemství života

Petr Fashler Smysl a tajemství života / Tajemství a smyslživota Bylo představeno v rozhovoru s režisérem

Střelba na Smysl a tajemství životaZčásti hraný film, zčásti dokument, zčásti animovaný film se začal vyrábět v roce 2012 a jeho premiéra je plánována na listopad 2023. Co je smyslem života? Je čas odhalit? Peter Fachler představil svůj připravovaný film a okolnosti jeho vzniku v rozhovoru pro FNE.

FNE: V jakém okamžiku svého života jsi začal uvažovat o natočení filmu s tímto tématem?

Petr Fachler: Hlavní impuls přišel po skupinovém sezení s přáteli a Toltéky v roce 2009 v Xochitecatlu v Mexiku. Mluvil jsem s nimi o silné meditaci, kterou jsem dělal den předtím. Když jsem mluvil, ocitl jsem se v podivném stavu zvýšeného vědomí. Cítil jsem vibrace ve svém těle. Mluvil jsem jiným jazykem. Pocitově jsem se vrátil o tisíce let zpátky. Totéž se od té doby stalo několikrát. Bylo mi naznačeno, že na tom, kdo jsem a kdo jsem, nezáleží. Jediné, na čem záleží, je to, co děláte teď. O podobných věcech ve filmu hovořilo asi 60 účastníků.

FNE: Jak jste vybírali postavy, které ve filmu mluví?

Petr Fachler: Volba se řídila intuicí. Lidé, které jsem potkal, přišli do mého života přirozeně. Jezdili jsme na přednášky a festivaly a zvali jsme lidi do našich ateliérů. Mnozí jsou nejprodávanějšími autory, jiní jsou méně známí. Důležité je, co mi řekli v tu chvíli, při dlouhém rozhovoru na kameru, a nejen o smyslu života.

FNE: Proč jste si vybrali kombinaci hraných filmů a dokumentů s animací?

Petr Fachler: Vím, že všechno v životě je propojené, tak proč nemíchat různé umělecké formy a žánry? Přestože to měl být původně dokument, uvědomil jsem si, že lidé milují příběhy. Rozhodl jsem se to spojit s fantazií, aby to bylo originální a mělo umělecké kvality celovečerního filmu. A animace? Nikdy jsem nenašel dvoumetrového čmeláka s lidskou hlavou.

FNE: Jakou symboliku má ve filmu vypravěč v podobě včely?

Petr Fachler: Původně jsem napsal verzi, kde lidského protagonistu, jmenovitě Hunzu Budashe, doprovázelo jeho starší já. Ale pak jsem se rozhodl, že místo toho potřebuje vesmírného průvodce, zástupce přírody. Čmeláci jsou prvními opylovači jara, přinášejí život. Chtěl jsem, aby hlavní roli hrála Matka Země, abychom pochopili, že ona je nad všemi našimi názory, vědami a náboženstvími.

FNE: Jaký je rozpočet potřebný pro film, jehož natáčení trvá 10 let?

Petr Fachler: Celková investice do filmu pravděpodobně dosáhne 10 milionů USD. Je to odhad a není to pro mě tak důležité. Důležité je, že film neobsahuje reklamu, product placement a zájmy televize a distributorů. Existují pouze soukromé dary, za které jsme vděční, které budeme nadále potřebovat. Film nemá ani dramatický dohled. Je to zdarma a vnitřně odpovědné. Jsem smířený s potenciální ztrátou i potenciálním ziskem.

FNE: Jaký je harmonogram natáčecích dnů a kdy by měl být film dokončen?

Petr Fachler: Fotografování účastníků jsme věnovali přes 60 dní natáčení. Na základě toho vznikl scénář. Trvalo to dva roky. Na natáčení fantasy části jsme potřebovali dalších 40 dní. Dlouhá léta jsme pracovali na střihu a tricích v týmu 30-40 lidí. Nedávno jsme znovu natáčeli s herci, kteří jsou o 10 let starší. Film je prakticky u konce.

FNE: Jak se vám podařilo zůstat sebevědomý během vývoje + 10 let natáčení?

Petr Fachler: Když máte víru, nezáleží na tom, kolik týdnů, měsíců, let nebo věků to trvá. Důležité je, jak vás proces změní. Jak váš film dopadne, je méně důležité. Udělal jsi to, jak nejlépe jsi v tu chvíli mohl. Po změně, kterou projdete, můžete natočit jiný a možná zajímavější film. Zažívám změnu a film je jejím vyjádřením.

FNE: Kdo bude film distribuovat v ČR a v zahraničí?

Petr Fachler: Sokol V České republice a Etafilm Na Slovensku. Už máme doporučení na velké zahraniční festivaly od významných osobností, což mě těší.

FNE: Na jaké publikum je film zaměřen?

Peter Fachler: Testoval jsem film na mnoha lidech včetně studentů, starších lidí, vědců a esoteriků. Někteří už film viděli pětkrát a stále říkají, že se vrátí. Doufám, že si ze mě nebudou dělat legraci. Někdo mi řekl, že to není film, ale událost. Mnozí říkají, že nic takového ještě neviděli. Teď jsem se od filmu distancoval a ať si každý myslí, co chce.

Informace o výrobě:

projekt:

Fashler Art Company (Česká republika)

sdělení: https://themeaningandmysteryoflife.com/contact/

Koproducenti:

Katrad Heimlich, Karel Janíček

Kredity:

Režie: Peter Fachler

DoP: Karel Vereissel

Hlavní obsazení: Jan Poddar, Barbora Szydlová, Józef Poláček, Andrea Kirstychová, Vladimir Javorski, Petr Buchta, Teodor Fachler, Anita Krejčíková, Valery Fachlerová, Viliam Fachler, Robert Jaško, Hanusz Bohr.

Oficiální webové stránky: https://themeaningandmysteryoflife.com