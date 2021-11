Samostatná výstava Igora Schladova byla uvedena na Peninsula College

PORT ANGELES – Samostatná výstava umělce Igora Scholadova „Středník“ bude od úterý k vidění v PUB Art Gallery Peninsula College.

Bezplatná výstava bude k vidění v univerzitním kampusu na adrese 1502 E. Lauridsen Blvd. Do 20. ledna bude také hostit prezentaci pro Studium Generale 9. prosince online od 12:35 přes Zoom. Další podrobnosti o přístupu k prezentaci budou zveřejněny těsně před akcí.

Igor Chokoladov

Organizátoři uvedli, že Shkoladov, který pochází z malého města Grodno v Bělorusku, řekl, že své myšlenky a dojmy ze světa vyjadřuje uměním tolik, kolik si pamatoval.

„Humor je pro mě obzvlášť inspirativní, takže je to společné téma, které spojuje většinu mých uměleckých děl,“ řekl Shkoladov.

„Postavy a situace zobrazené na papíře a plátně nebo vyryté na zinkových deskách lze snadno spojovat se světem a přinášet pozitivní emoce.“

Jeho umělecký talent byl rozpoznán již brzy. V jedenácti letech byl přijat do Grodno School of Fine Arts. O šest let později, po absolutoriu, byl pozván malovat na lyceum v Grodně. Tam uspořádal svou první profesionální samostatnou výstavu.

„Věnuji velkou pozornost detailům, které přitahují diváka k tomu, aby se mnou prozkoumal všechny části příběhu za každým uměleckým dílem,“ řekl.

„Můj styl má znatelný evropský odstín, protože jsem první generace moderního přistěhovalce z Běloruska.“

Po absolvování lycea se Shkoladov rozhodl pokračovat ve svém formálním vzdělání v umění jako student na Státní univerzitě Yanka Kupala v Grodno, kde získal titul Master of Arts, obor vizuální umění a počítačová grafika.

Shkoladovova díla lze nalézt v galeriích, muzeích a soukromých sbírkách v Nizozemsku, Belgii, Německu, Číně, Polsku, Spojených státech amerických, Francii, České republice, Švýcarsku, Rusku, Polsku, Bělorusku a na Ukrajině.

Shokoladov začal svou uměleckou kariéru ve Spojených státech v roce 2020, kdy se přestěhoval do Spokane a navrhl dočasnou nástěnnou malbu „Confessions of the Jester“ v centru města jako součást projektu Spokane Arts Project.

Mezi jeho poslední úspěchy patří „People’s Choice Award“ za rytiny „Lepidopterist“ a „Diary of a Little Girl“ prezentované na výstavě „Small Expressions-19“ a „Lost Words: A Juried Exhibit of Art and Poetry“ na výstavě Centrum umění Northwind v Port Townsend.

Shkoladoff řekl, že byl ohromen rozmanitostí příležitostí pro umělce ve Spojených státech a je nadšený, že bude pokračovat ve svém profesním růstu a etablování se jako umělec v Americe.