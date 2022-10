Čínské trhy nesou třetí funkční období Si Ťin-pchinga dobře

trhy

Americká výnosová křivka se minulý pátek v segmentu 2-10 méně převrátila, když výnosy klesly o 0,9 bazických bodů (10 let) na 13,7 bazických bodů (2 roky). Velmi dlouhá strana měla nižší výkon a stále přidala 10 bazických bodů (30). Vzorek podobný doji se objevuje v 10letém výnosu v USA s kratšími obdobími zobrazujícími více neprůhledné obrázky. Připouštíme, že volat korekce v letošním výprodeji dluhopisů spustily nový obchod widow maker, ale přesto jsme uspěli v našem cíli. Posun začal minulý pátek, kdy Wall Street Journal – úzce propojený s kancelářemi Fedu – zveřejnil článek. To naznačuje, že tvůrci politik Fedu zvažují zpomalení tempa zpřísňování ze současných 75 bazických bodů. Takový krok je povolen na příští týden, ale také by mohl být Pohyby z prosince byly zmírněny na 50 bazických bodů. Tento článek zaskočil trhy, protože jedním z hlavních obchodních témat minulého týdne byly řeči Fedu o maximální sazbě 5 % místo 4,5 %. Zatímco článek Nepochybujte o nutnosti jít vpřed Co napovídala tečkovaná zářijová zápletka Pokud je to nutné , To je důvodem pro další vzestupy, protože (absolutní) úroveň dosažená po minulém měsíci již bude omezená. SF Fed Daly byl první, kdo navázal na nasazený článek (?), který říká, že je čas začít přemýšlet o zpomalení zvyšování sazeb. Vzhledem k tomu, že se Fed blíží vstupu do výpadku před politickým zasedáním 2. listopadu a pouze další důležitá americká environmentální data ve stejném týdnu, vidíme prostor pro korekci jednosměrného provozu vyšších výnosů dluhopisů u některých investorů. Pro jednou nebyli ochotni se ze strany jestřábů mýlit Očekávejte nové směrnice od prezidenta Powella.

Čínské trhy neberou dnes ráno Si Ťin-pchingovo třetí funkční období u moci příliš dobře. Ztrácejí 1 % až 2 %. Hongkong je jednoznačně zemí s nejnižší výkonností, která jako zahraniční agent pro investice v Číně klesla o 5 % až 6 %. Smíšený sáček environmentálních údajů (viz níže) neposkytuje žádné vodítko. USD/CNY se poprvé od začátku roku 2008 obchoduje za 7,25. Nová várka japonských intervencí na měnovém trhu minulý pátek. Stáhli pár USD/JPY z desetiletých maxim těsně pod 152 a uzavřeli kolem 147,50. Dnešní ranní akce ukazuje, že neviditelná ruka státní pokladny je stále v provozu kolem roku 149. Financial Times naznačují, že Japonsko použilo nejméně 30 miliard dolarů poté, co v září utratilo 20 miliard dolarů. Sterling dnes ráno posílil poté, co bývalý premiér Johnson odstoupil ze závodu v Downing Street, než zasáhl. Dnešní environmentální kalendář obsahuje soubory Říjnové PMI EMU. Neočekáváme, že by se odchýlily od výsledku čtvrtečního zasedání ECB.

Titulky zpráv

Pozdní údaje o čínském HDP ukázaly, že čínská ekonomika ve třetím čtvrtletí vzrostla o 3,9 % q/q nebo 3,9 % r/r. Představuje to výrazný odraz od druhého čtvrtletí, kdy růst zasáhla dvouměsíční tvrdá odstávka v Šanghaji. V doprovodných datech za září Průmyslová výroba vzrostla o 6,3 % r/r, ale maloobchodní tržby vzrostly o 2,5 % r/r. Zdůraznění probíhající realitní krize, Investice do nemovitostí od začátku roku klesly o 8 %. Ceny bydlení ve srovnání se stejným obdobím loňského roku klesaly již třináctý měsíc v řadě. Míra nezaměstnanosti vzrostla z 5,3 % na 5,5 %. Vývoz v září vzrostl meziročně o 10,7 % v CNY, zatímco dovoz vzrostl o 5,2 %, Udržování přebytku obchodní bilance blízko vrcholu svého řetězce.

Ratingová agentura Fitch potvrdila rating dlouhodobého dluhu v cizí měně České republiky na AA- s negativním výhledem. Silný rating je založen na důvěryhodné makroekonomické a měnové politice, silném institucionálním rámci a silném externím financování. Negativní výhled odráží rizika poklesu energetické krize pro ekonomickou a finanční výkonnost Fitch očekává, že udrží poměr dluh/HDP na vzestupné trajektorii v roce 2022 (43,4 %) a 2023 (45,4 %). Deficit v ČR by měl letos dosáhnout 5,2 % a příští rok 4,8 %, mimo jiné kvůli stanovení stropu na ceny elektřiny a plynu. V roce 2022 se předpokládá růst 2,3 %, tedy lepší než 1,5 % v předchozím hodnocení před recesí v roce 2023. Inflace byla revidována směrem nahoru na 15,2 % v letošním roce a 8 % v roce 2023. Zmírnění inflace a zpomalení růstu by mohlo zahájit cyklus uvolňování V polovině roku 2023.