WBC dnes večer Je váš každodenní pohled na hry z World Classic Baseball za posledních 24 hodin a pohled dopředu na aktivitu následujícího dne. Tento prostor můžete také použít jako herní vlákno pro jakoukoli akci WBC, jak se to stane.

Máme trochu zpoždění, když to začínáme (Hej! Pracoval jsem na všech ukázkách!), takže dnes večer si dáme všeobecnou rekapitulaci toho, jak si stojíme v obou bazénech, které již probíhají, a podíváme se na dva začínající znovu víkend.

Pamatujte, že dva nejlepší týmy v každé skupině postupují do druhého kola a čtyři nejlepší týmy se automaticky kvalifikují do dalšího WBC. (Což předpokládám v roce 2027, ale to nebylo potvrzeno.) Týmy tedy nechtějí skončit poslední a na další turnaj musí projít kvalifikací.

Skupina A – Taichung, Tchaj-wan

Zde je pořadí po třech dnech skupiny A:

Holandsko 2-0

Čínská Taipei 1-1

Itálie 1-1

Kuba 1-2

Panama 1-2

Jak vidíte, po oblíbeném Holandském království je tento bazén dokořán. Čínská Taipei hostitelé 12-5 z Panamy Ve svém prvním zápase však odskočili Dnes brzy ráno výhra 11:7 nad Itálií.

Podívejte se na tuto scénu z Tchaj-wanu.

Kuba, hraje se skvělými hráči jako bílé punčochy Louis Robert Jr. a Yon Moncada jsou poprvé znovu zklamaní. Kuba Prohráli s Nizozemskem 4:2 V prvním zápase turnaje, což nebylo nečekané. Ale pak padli Jejich druhý zápas, 6-3 v deseti kolech pro manažera Mikea Piazzu a jeho italský tým. Nebyla to chyba Ruinise Eliase z Cuban and Cubs. Nastoupil do zápasu proti Itálii a nahrál pět bezbodových směn, povolil pouze dva zásahy. Chytač mláďat Miles Mastroponi dostal od Eliase double.

Kuba se odrazil s a Výhra 13:4 nad Panamou Ale dnes ráno, za stavu 1:2 a v sobotu večer zbývá pouze jeden zápas proti čínské Taipei, Kuba potřebuje tento zápas vyhrát a pak doufat, že skupina na druhém místě postoupí do dalšího kola.

Očekávalo se, že Holandsko bude třídou tohoto bazénu a také se stalo. ony Panama vyhrála 3:1 Ve druhé soutěži mistrovství. K postupu jim stačí vyhrát jeden z posledních dvou zápasů proti čínské Taipei nebo Itálii.

Dnes večer: Itálie se v rozhodujícím zápase utká s Panamou dnes večer ve 22:00 středočasového času. Vítěz si drží naději na postup do druhého kola. Ztráta Panamy by je nejen vyřadila ze sporu, ale vystavila by je velkému nebezpečí, že skončí poslední. Tato hra bude vysílána na FS1

Zítra ráno v 5 hodin středoevropského času se Nizozemsko utká s čínskou Taipei. Ta hra bude na FS2.

Skupina B – Tokio, Japonsko

Zde je pořadí po dvou dnech hraní poolu B.

Japonsko 2-0

Austrálie 1-0

Česká R. 1-0

Čína 0-2

Korea 0-2

Japonsko je jedním z favoritů na vítězství v celém turnaji a rozhodně na to vypadalo. Nechali však Čínu poflakovat se ve své první hře na několik kol Nakonec je dal pryč 8:1. Nejenže byl Shohei Ohtani vítězným nadhazovačem v této hře, ale šel 2 na 4 a zdvojnásobil na talíři.

Korea byla ale zklamaná. Byla naštvaná Austrálií, 8-7, Bylo to částečně kvůli obrovské chybě Baikou Kang. (A chytré myšlení o této hře od detektiva Royals Robbieho Glendenninga. Glendenning v této hře také trefil tři homeruny.)

To dnes ráno zahájilo japonsko-korejskou soutěž, první ve WBC od doby, kdy Japonsko porazilo Koreu 5:3 v titulovém zápase v roce 2009. Chvíli to pro Koreu vypadalo dobře poté, co Yueji Yang otevřel skóre ve třetí třetině. dvoukolové vítězství nad Jeho zemí je z U Darvishe. Navýšili vedení na 3:0, když Jung Hoo Lee (očekává se, že bude jmenován do nadcházející offseason MLB) jednou rukou trefil Ha-Seong Kima z Padres.

Ale poté to pro Koreu nedopadlo dobře. Japonsko se dostalo do vedení se čtyřmi jízdami ve třetí směně, nejpozoruhodněji jednou ze dvou opět uteklo červené ponožky Obránce Masataka Yoshida. Samuraj se po tom nikdy neohlédl. Korea rozdrtila 13-4.

V další hře B-pool Česká republika vyhrála svůj vůbec první zápas WBC s Výhra 8:5 nad Čínou. Vrcholem byl go-ahead homerun v devátém místě od Martina Muzika.

Dnes večer: Čína čelí Austrálii ve 21:00 CST. Veles Farmář Kyle Glogoski začíná v Austrálii. Austrálie se svým vítězstvím dostane na vedoucí pozici, aby se poprvé v historii kvalifikovala do druhého kola a Čína vypadne. Tato hra je na FS2

Pak ve 4:00 středočasu se amatérskému Česku téměř splní jejich přání a utká se s Japonskem. Dávat pozor, co si přeješ. Vítězství Japonska rozhodne o cestě do druhého kola. Vítězství pro Českou republiku by pravděpodobně zajistilo kinematografický obchod a možná by je posunulo do druhého kola. Hra bude vysílána na FS1.

C Pool – Phoenix, Arizona

V 1:30 CST se Mexiko utká s Kolumbií v 1. hře skupiny C. Dodgers Ace Julio Urías bude startovat za Mexiko. Tato hra bude vysílána na vaší místní pobočce Fox.

Pool de Miami, Florida

Marcus Stroman z Cubs (a také MVP turnaje 2017) vezme kopec domů ke své matce do Portorika, kde se utkají s Nikaraguou. Tato hra začne v 11:00 SEČ a bude na FS2.

Přečtěte si více