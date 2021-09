Česká vláda si klade za cíl znovu zavést kvalifikaci „kvalifikovaných řemeslníků“, která byla zrušena v roce 1949

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlicek představil vládní návrh minulý týden na tiskové konferenci. Novinářům řekl, že cíl je dvojí: usnadnit dodavatelům identifikaci kvalitních řemeslníků a vrátit těmto řemeslům „prestiž“.

“Byl by to jakýsi ‘doktorát’ řemeslníků, nejvyšší možné ocenění, které by bylo dobrovolné. To znamená, že by to nemělo nepříznivý vliv na počet kvalifikovaných řemeslníků nebo pracovníků vykonávajících tato řemesla. Ale bylo by to také znamení nejvyšší kvality, což by nepochybně ocenilo celé profesionální publikum a klienty. “

Hospodářská komora České republiky již léta lobbuje za zavedení magisterského studia v oboru řemesla a oživuje „přerušovanou tradici, která úspěšně funguje po celá staletí“, ale byla zrušena v roce 1949.

Kromě rehabilitace, která by českým podnikatelům, veřejným orgánům a soukromým osobám pomohla identifikovat kompetentní řemeslníky, umožní zkouška Master of Crafts obchodním školám najmout kvalifikované učitele a českým řemeslníkům vstup na zahraniční trhy, říká Hospodářská komora.

Karel Havlicic|Foto: Prokop Havel, Radio Czech

Podle ministra Havlíčka již existuje několik stovek žadatelů, a přestože vládní návrh nebyl dosud projednán v dolní komoře parlamentu, očekává se, že bude přijat bez námitek. Jak ale bude magisterský test vlastně fungovat?

“Řemeslník bude muset prokázat, že je schopen ve spolupráci se svým cechem vytvořit mistrovské dílo, že je schopen nasměrovat nezbytnou přípravu na takovou práci, například řízením několika zaměstnanců, a zároveň je schopen kontrolovat náklady a spravovat rozpočet. “

Hospodářská komora odhaduje, že v průměru 2 000 lidí složí zkoušku Master of Crafts během prvních pěti let po předložení kvalifikačního procesu.

Kandidáti již museli mít vzdělání ve svém příbuzném oboru, například na střední odborné škole, a za posledních deset let nashromáždili alespoň pět let praxe. Uchazeči také budou muset za zkoušku zaplatit v průměru 25 000 korun a půjde o daňově uznatelný náklad.

Mezi řemeslníky, kteří mají zájem sedět u zkoušky Master of Crafts, je profesionální malíř interiérů Peter Malejic. České televizi řekl, že už pracuje na vzdělávání se na základě svých pracovních zkušeností.

“Rozhodně podporuji magisterskou zkoušku. Mělo by to být zárukou pro klienta, že skutečně zavolá odborníka, který zná jeho profesi.”

Podle vládního návrhu bude vytvořen veřejný rejstřík magisterských držitelů ručních prací, který bude spravovat Hospodářská komora a zveřejňovat na jeho webových stránkách, jakož i na webových stránkách příslušných ministerstev.