Na pozvání předsedy Senátu Miloše Westerselina vůdce běloruské opozice v České republice Svetlana Čičanoska uvedl, že doufá, že přijmeme další embargo proti Lukašenkovu režimu. Wistersová ji nazvala „již zvolenou prezidentkou“ Běloruska. Chichanovska, kterému byl v Litvě udělen politický azyl, uvedl, že se zatím do své země neplánuje vrátit. „Jakmile překročím hranici, okamžitě půjdu do vězení,“ řekl.

Miloš popsal Lukašenkov režim jako vinný během setkání se Svitlanou Chisna ous Sko v Praze. Rovněž rozhodl, že sankce použité proti Bělorusku by měly být co nejširší a že podle jeho názoru by sankce měly být přinejmenším na úrovni EU. Předseda českého Senátu nazval Čečensku „již zvoleným prezidentem“.