Bývalý velitel Mossadu: Využijte Bennettova a Bidenova pozitivního setkání k zastavení Íránu

Izrael musí použít to pozitivní Setkání Bývalý ředitel Mossadu Yossi Cohen minulý týden napsal mezi premiérem Naftali Bennettem a americkým prezidentem Joe Bidenem, aby zastavil pochod Íránu směrem k hegemonii na Blízkém východě ak jaderné zbrani.

Ve svém prvním veřejném článku od červnového odchodu do funkce šéfa Mossadu Cohen v Yedioth Ahronoth napsal: „Zejména ve světle převládajících pozitivních vztahů mezi Jeruzalémem a Washingtonem, mezi premiérem Bennettem a prezidentem Bidenem, tato poselství [stopping Iran] Podle mého odhadu to může být přijato příznivě a mohou být přijaty tvůrci politiky USA. “

Konkrétněji spojil Bidenovo prohlášení s tím, že brání Íránu v přechodu k jadernému programu kdykoli, nejen během jeho současného funkčního období, jako znamení, že Washington byl v jedinečné pozici, aby byl otevřený změně své politiky, pouze chtěl vyjednávat s slaboch. Jaderná dohoda s Teheránem.

Cohen varoval, že rychlý pád Afghánistánu do rukou Talibanu v kombinaci s pokračujícím tlakem Bidenovy administrativy na návrat k jaderné dohodě s Íránem z roku 2015 Společný komplexní akční plán je vzorcem pro katastrofu a měl by být. Tvář rychle.

Bývalý náčelník Mossadu vyjádřil obavu, že se Spojené státy brzy mohou z Iráku úplně stáhnout, stejně jako v Afghánistánu, což by mohlo vést k pádu současného iráckého režimu a jeho úplné kontrole ze strany Islámské republiky.

Spojené státy již oznámily konec bojových misí v Iráku, ale alespoň prozatím si udržely malou sílu několika tisíc vojenských poradců irácké vlády a armády, kteří se snažili udržovat pozitivní vztahy s oběma Amerikami a Teheránu. .

Předseda vlády Benjamin Netanjahu s odcházejícím šéfem Mossadu Yossi Cohenem a nastupujícím šéfem Mossadu Davidem Barnea na Cohenově rozlučkové párty 31. května 2021 (Zápočet: KOBY GIDEON/GPO)

Cohen píše, že se obává, že omezený rozsah této mise nebo jakékoli budoucí omezení fyzické přítomnosti USA v Iráku by mohly změnit tvář regionu tím, že by umožnily íránskou kontrolu nad velkou a vlivnou zemí.

Diskutoval o veřejné čtyřleté kampani Íránu za vytvoření pozemního mostu přes region a „ohnivého kruhu“ kolem Izraele, včetně přítomnosti personálu islámských revolučních gard a zástupců v Iráku, Sýrii, Libanonu, Jemenu a Gaze.

Poté se podle něj íránský plán pokročit s pokročilými odstředivkami a obohacováním uranu ve dvou podzemních jaderných zařízeních (na které je těžké útočit ze vzduchu) Fordow a Natanz přibližuje jaderné zbrani.

Cohen varoval, že bez komplexní reformy by JCPOA umožnila Íránu přístup k jaderné zbrani, jakmile skončí její platnost v roce 2030, nebo dokonce dříve.

Názor byl z části pozoruhodný, protože vůči Bennettovi nabral smířlivý a pozitivní tón navzdory skutečnosti, že Cohenův dosavadní hlavní politický sponzor Benjamin Netanyahu byl vůči Bennettovu setkání s Bidenem velmi kritický.

Zmínil se Cohen Jeruzalémská pošta Má zájem skočit do politické arény po tříletém útlumu.

Nebylo jasné, zda jeho článek byl počátečním pokusem odlišit se od Netanjahua, i když se od něj očekávalo, že se připojí k Likudu, na základě jeho veřejného mínění, nebo zda pouze vyjádřil svůj názor jako bývalý šéf zpravodajských služeb, aniž by uvažoval o své budoucnosti politické plány.

V letech 2016 až loni v červnu byl v čele Mossadu a byl známý svými agresivními operacemi proti Íránu a opozicí vůči Společnému komplexnímu akčnímu plánu.