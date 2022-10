Byersův dům si můžete pronajmout od Stranger Things

V populárním pořadu Stranger Things na Netflixu se rodina Byersových ve čtvrté sezóně stěhuje do nového domova v Kalifornii.

„Dům je opravdu zábavný. Nechali jsme to jako ve filmu, jak jen to bylo možné,“ řekli Ryan a Karen Asherovi.

Hledali nový domov, když dům našli, aniž by věděli o jeho pozadí. Po nějakém průzkumu si uvědomili, že dům by mohl být potenciální obchodní příležitostí. Mohli by dům proměnit v Airbnb v naději, že to přiláká fanoušky show.

„Když jsme se na to dívali poprvé, byla to výhra pro obě strany. Pokud by o to nikdo neměl zájem, nastěhovali bychom se do domu, který jsme milovali. Pokud by se to všem líbilo, sdíleli bychom dům a veškerou zábavu, která k tomu patří.“ s tím,“ řekl Ryan. A my o tom víme všechno.“

Dům byl uveden na Airbnb v březnu tohoto roku a od té doby je obrovským hitem.

Od té doby si pronajímáme téměř každý víkend,“ řekla Karen. Rodina se vydala z České republiky do Albuquerque na víkendový pobyt ve známém domě. „Florida, Kalifornie, všude, co si jen vzpomenete. Lidé se sem opravdu přišli podívat,“ řekl Ryan.

Rodina Asherů replikovala interiér domu stejně jako na výstavě. Přidali moderní prvky, ale zachovali chuť 80. let naživu. Říká se, že je to víc než pobyt, je to zážitek.

„Bavilo mě nacházet věci, které se perfektně hodí k filmu, a tak jsme rozmístili velikonoční vajíčka po celém domě. Dostali jsme obrázky, aby lidé řekli ‚Jo, zopakujme si tu scénu‘,“ řekl Ryan.

Přehlídka dala Albuquerque na mapu pro novou skupinu televizních diváků. Od Stranger Things Airbnb po kolečkové brusle Který od odvysílání pořadu zaznamenal nárůst obchodů, město zaznamenalo návštěvnost fanoušků. Rodina Asherů je potěšena, že může být součástí místní ekonomické podpory, a doufá, že bude pokračovat i v nadcházejících letech.

„Dokud budou lidé ze Stranger Things nadšení a budou si je chodit rezervovat, budeme ho i nadále otevírat jako jakýsi dům s tématem Stranger Things. Pokud vzrušení pomine, nastěhujeme se sem a budeme žít šťastně až do smrti.“ .“