Best Buy Anniversary Sale: Velké slevy na tablety, chytré hodinky, notebooky a další

Výroční výprodej Best Buy nabízí výrazné slevy na notebooky, tablety, chytré hodinky a další technologie. ZDNET

Pokud sháníte nový notebook, tablet nebo chytré hodinky nebo pokukujete po zařízení KitchenAid, Ninja nebo Dyson a čekáte, až se vyprodají, nyní je čas na nákup: Nejlepší nákup k výročí výprodeje Poběží tento víkend, do 13. srpna. Najdete zde slevy na různé modely iPadu (vč iPad AirA popředíA Minnie), Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, notebooky HP, Acer, Asus, Lenovo a další.

ZDNET sestavil níže nejlepší nabídky dostupné prostřednictvím výprodeje Best Buy podle kategorií. (Pro mnoho z těchto zařízení je k dispozici také mnoho modelů a možností úložiště; kliknutím zjistíte, zda je to, na které se díváte, v prodeji.) Podívejte se na některé z nejlepších nabídek Best Buy, které jsme našli níže.

Nejlepší nákup: Výroční výprodej

Nejlepší nabídky tabletů

Apple/ZDNet

Nejlepší nabídky chytrých hodinek

Apple/ZDNET

Nejvýhodnější nabídky notebooků

HP/ZDNET

Nejlepší nabídky nejlepších her

Samsung / ZDNET

Nejlepší nabídky kuchyňských pomůcek

Amazon/ZDNET

Pro více informací se také můžete podívat na náš souhrn nejlepších nabídek Apple, nejlepších nabídek notebooků, nejlepších nabídek sluchátek a nejlepších nabídek TV právě teď.