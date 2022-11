Velká Británie potlačila postup Španělska; Češi se střetnou s USA v zápase vítěz bere vše

Velká Británie způsobila rozruch tohoto týdne ve finále Billie Jean King Cupu v Glasgow a poprvé od roku 1981 dovedla Španělsko do semifinále.

č.115 Heather Watsonová rozčílila Nuria Parisas Diaz 6-0, 6-2 v úvodní gumě. Harriet Dortová č. 98 porazila č. 14 Paulu Padosu 6-3, 6-4 a vyhrála baráž o Velkou Británii. Bylo to třetí vítězství Dartové v top 20 v roce 2022 poté, co porazil Elinu Svitolinovou v Indian Wells a Dariu Kasatkinovou na US Open.

Ale Velká Británie, která v úvodní den prohrála 2:1 s Kazachstánem, mohla postoupit pouze se Španělskem. Alicia Barnett (29) a Olivia Nichols (28) se postavily této výzvě a porazily Alionu Bolsovou a Rebeku Mazharovou 7-6(5), 6-2 a zajistily si místo v semifinále Billie Jean Cupu na domácí půdě.

Velká Británie se ve finále střetne s Austrálií. Australanky pod vedením Ajly Tomljanovicové porazily Belgii, vyhrály skupinu B a postoupily do semifinále podruhé za sebou.

Česká republika zahájila svůj turnaj, aby v pátek připravila zápas vítěz-bere-všechno se Spojenými státy. Češky pod vedením Karolíny Plíškové, Karolíny Muchové a č. 1 Kateřiny Siniakové budou tento týden usilovat o 12. titul Billie Jean King Cup na Copper Boxu.

Magda Lynette opět hýbe Polskem. Den poté, co porazila Madison Keysovou, světová č. 49 porazila bývalou jedničku Plíškovou 6-1, 6-4 a vynutila si rozhodující gumu ve čtyřhře. Ale proti Američanům o den dříve Polsko nedokázalo zpečetit nahnutou výhru. Siniaková a Margeta Vondrušová porazily Katharsinu Kavou a Magdu Linet 6:2, 6:3 a zvýšily na 3:2.