Oblast Gongaga ve Final Fantasy 7 Rebirth je na hovno

Razím si cestu Znovuzrození Final Fantasy VII Většinou si užívám čas v jeho velkých, otevřených světech, i když mi chybí ten lineárnější a přímočařejší pocit Remake FF7Midgar. Ale asi po 45 hodinách hry jsem se dostal do Gongaga, zalesněné oblasti připomínající bludiště plné hub a obřích stromů, a rychle jsem začal litovat svého plánu 100 % všech oblastí otevřeného světa v FF7 Znovuzrození.

Tři věci, které jsme se naučili z betaverze Final Fantasy 7 Rebirth

Trochu o mně, Zachu Zweisene. Pravidelní čtenáři to už asi vědí, ale já ne Final Fantasy člověk vůbec. V sérii jsem hrál a dokončil pouze dvě hry: Remake FF7 A Podstata krize Předělaný. Taky jsem hodinu hrál FF15 A asi čtyři hodiny Podivný ráj. A je to.

Nicméně jsem si to užil Remake FF7 A Podstata krize! Miloval jsem Aerith, Tifu, Barreta a dokonce i Clouda. Takže jsem byl nadšený, že budu hrát Nové narození A uvidíte, co se s těmito postavami stane dál.

To jsem věděl taky Nové narozeníNa rozdíl od předělat, bude to mnohem větší hra s velkými plochami otevřeného světa, které nebudu moci ignorovat. Je to proto, že můj mozek je zapojený tak, že v těchto velkých hrách musím splnit všechny kontrolní seznamy. Navíc miluji všechny odměny a zkušenostní body, které získám. A musím být upřímný sám k sobě: je nepravděpodobné, že budu hrát vůbec Nové narození ještě jednou. Nemám čas se vracet a volně hrát masivní RPG, jako je tato. Pokud je to tedy moje jediná cesta FF7 ZnovuzrozeníOd začátku jsem se zavázal, že v něm udělám skoro všechno.

A prvních 40 hodin to bylo v pohodě. Nelitoval jsem, že jsem udělal všechno v každé oblasti. Jistě, nějaké aktivity v otevřeném světě a Mini hry Nebylo to skvělé nebo dokonce nijak zvlášť nudné, ale nic nebylo příliš otravné a dobré momenty byly dost časté na to, abych zvládl regresi.

Pak jsem se dostal do Gongaga a hra málem zlomila mě a můj plán shromáždit všechny informace o světě v každé oblasti.

Gongaga je hrozná, otravná a není zábavná

Nemám ponětí, jestli byla Gongaga ze začátku zábavná FF7 Nebo jestli je nenáviděný. Nemám zájem. Mohu vám říci, že tato oblast je plná chocobo špíny. Pro začátek má nejhorší hudbu ze všech oblastí, které jsem zatím navštívil. Je to otravná skladba, která se opakuje stále dokola a má pocit, jako by byla vytržená ze setlistu Civilizace 3. To by nebylo tak špatné, kdybych tu zatracenou písničku neslyšel znovu a znovu, když běhám klaustrofobickým lesem a bezcílně hledám, kudy v tomto mnohapatrovém bludišti džungle.

Na rozdíl od jiných oblastí otevřeného světa v FF7 Znovuzrození Až do tohoto bodu byla oblast Junjaga plná překrývajících se chodeb, chodeb, jeskyní, stromů a dalších oblastí.

Final Fantasy 7 Rebirth – Region Gongaga OST

Teď, kdybyste museli vylézt nějaké schody nebo… Žlutě malované skály Přístup do těchto oblastí mi příliš nevadí. Ale ne, místo toho musíte použít obří skákací houby, abyste sebe a svého Chocoba vrhli po mapě. Je to nechutné.

Aby toho nebylo málo: houba vám přímo neřekne, kde přistanete, a na rozdíl od další oblasti – Cosmo Canyon – nemáte možnost ovládat svého ptáka uprostřed letu. Takže přistanete tam, kde hra chce, abyste přistáli, a často to není místo, kde chcete být. A někdy jen nalezení správné houby trvá velmi dlouho, když se touláte kolem a hledáte průchod nebo jeskyni zarostlou stromy nebo vinnou révou, která vás zavede na správnou úroveň tohoto strašného místa.

Mapa nepomůže, stačí použít průvodce

Hodně štěstí při spoléhání se na mapu v Gongaga. Až do tohoto okamžiku zápasu Nové narození's Mapa byla většinu času okrajově užitečná. V této noční můře z džungle to však není k ničemu a někdy mě to vede špatným směrem. Nakonec jsem to vzdal a podíval se na internet, abych zjistil, jak se dostat k posledním kouskům světových informací, místo abych další hodinu mlátil hlavou o zeď.

Jo a na rozdíl od jiných oblastí Nové narození Tam, kde si na svém Chocobo můžete alespoň užít běhání po mapě, úzké chodby Gongaga, nekonečné stromy a otravný design znamenají, že to ani dělat nemůžete. Místo toho se připravte na to, že uslyšíte svého Chocoba křičet bolestí znovu a znovu, když budete narážet do každé větve, keře, skály, liány a keře nalezených v tomto zeleném pekle.

Ano, reaktorový dungeon a hlavní questová linie v této oblasti se mi také moc líbí, ale nevynahrazuje to všechno ostatní. Ani zdaleka. nikdy.

A nejsem sám v této nenávisti vůči Gongaga! Po dokončení oblasti a příjezdu do kaňonu Cosmo (který jsem si užil více než 1000krát) jsem hledal online a našel několik dalších lidí, kteří mluví o tom, jak otravné bylo prozkoumávat Gongagu.

Dovolte mi být tedy prvním, kdo vám dá stoprocentně svolení vyhrabat si průvodce a videa na Gongaga, abyste mohli na tomto špinavém místě vydržet čas a užít si zbytek Nové narození namísto.

