Austrálie a Thajsko po delších uzavírkách znovu otevírají hranice

CANBERRA, Austrálie (AP) – Mezinárodní letiště v Sydney v pondělí znovu ožilo slzami, objetími a smíchem, když Austrálie poprvé po 20 měsících otevřela své hranice, přičemž někteří cestující si sundali povinné masky, aby viděli tváře svých blízkých. byly na dlouhou dobu odděleny.

Austrálie a další země v asijsko-pacifickém regionu zavedly některá z nejpřísnějších světových pandemických opatření a omezení cestování, ale s rostoucí proočkovaností a klesajícím počtem případů mnohé z nich nyní začínají opatrně znovu otevírat své brány.

Některá, jako Čína a Japonsko, jsou stále převážně uzavřena zahraničním návštěvníkům, ale v pondělí začalo své brány výrazně znovu otevírat i Thajsko a mnoho dalších již začalo, nebo se chystají následovat.

Cestovatelka Carly Boydová se chopila příležitosti, kterou nabízejí nové australské předpisy, a naskočila na první let zpět z New Yorku, aby překvapila své rodiče, které už tři roky neviděla.

„Už jen to, že se můžu vrátit domů, aniž bych musela jít do karantény, je obrovské,“ řekla novinářům na letišti v Sydney, kde zazněla neoficiální hymna země „I Still Call Australia Home“.

“Na tom letu je spousta lidí, kteří mají své blízké, kteří umírají, nebo mají lidi, kteří zemřeli tento týden, takže možnost vystoupit z letadla a jít se na ně hned podívat je opravdu úžasné.”

V Thajsku, zemi, kde před pandemií tvořil cestovní ruch asi 20 % ekonomiky, způsobila uzamčení masivní ztráty pracovních míst a strádání a vláda doufá, že návrat zahraničních návštěvníků poskytne tolik potřebnou podporu.

Avšak jen pár měsíců po vypuknutí vlny viru poháněného delta, která zaznamenala raketový nárůst počtu obětí, se mnoho Thajců obává, že příliv cizinců by mohl vést k novému propuknutí.

Bangkokský taxikář Isarabong Bingam přišel během nedávného boomu o svou matku kvůli COVID-19 a řekl, že by pro něj dávalo smysl, aby vláda zaměřila veškerou svou pozornost na místní znovuotevření, než přivede zahraniční cestující do směsi.

“Vláda zatím veřejnosti neřekla, co bude dělat, pokud nemoc znovu propukne,” řekl 34letý muž. “Nechápu, proč lidem v zemi není dovoleno žít normálně jako experiment, aby viděli trend (případů COVID-19) před vítáním turistů.”

Thajsko povolilo obyvatelům cestovat během pandemie, ale zavedlo přísnou dvoutýdenní karanténu v hotelech určených pro lidi vstupující do země.

Počet zahraničních příchozích klesl ze 40 milionů v roce 2019 na 6,69 milionu v roce 2020 – téměř všichni během prvních tří měsíců před pandemickým omezením – na zatím méně než 100 000 v roce 2021.

Pondělní znovuotevření navazuje na pilotní program spuštěný v červenci na letovisku Phuket, který umožnil plně očkovaným cestujícím z vybraných zemí strávit vlastní karanténu pohybem po ostrově namísto v hotelovém pokoji.

Od pondělí, pokud budou cestující plně očkovaní a z jedné z 63 zemí a oblastí považovaných za „nízkorizikové“ – což někteří cyničtí Thajci poznamenávají, že se zakládají spíše na kupní síle než na infekci koronavirem – budou osvobozeni z karantény. Potřebují strávit jednu noc v určitém hotelu a nemohou se odhlásit, dokud nedostanou negativní test na COVID-19, ale pak mohou cestovat.

Cestující ze zemí, které nejsou na preferovaném seznamu, nebo ti, kteří nebyli očkováni, stále podléhají různým karanténním pravidlům.

Omezení byla také zmírněna v cílových oblastech, včetně široce znovuotevřených podniků a dalších zařízení, jako jsou supermarkety, lázně, tetovací salony, školy a sportovní akce.

Díky kombinaci přísného prověřování návštěvníků a vysoké proočkovanosti v Thajsku Subat Haswanakit, prezident Thajské asociace venkovských lékařů, řekl, že se neobává, že by zahraniční turisté způsobili nový nárůst případů.

Řekl však, že je znepokojen plánovaným znovuotevřením barů a klubů v prosinci a poznamenal, že nedávná místní epidemie přišla poté, co vláda umožnila lidem shromažďovat se na činnosti, jako jsou bohoslužby a svatby.

“Jakmile se lidé začnou shromažďovat a jíst a pít, zvyšuje se potenciál šíření nemocí,” řekl. “Většina barů a nočních klubů je uvnitř se špatným prouděním vzduchu, takže jakmile se znovu otevřou, COVID-19 se snadno rozšíří.”

Pravidla vyžadující masky a distancování jsou stále v platnosti, stejně jako mnoho dalších zemí v regionu, které se začaly znovu otevírat.

V Indii, která v dubnu a květnu zaznamenala vrchol 400 000 případů denně, úředníci varovali, že lidé musí pokračovat v dodržování takových omezení, aby se vyhnuli událostem „superdistributorů“ během prázdnin, kdy se země postupně znovu otevírá.

Indie začala 15. října udělovat turistická víza plně očkovaným lidem přilétajícím na charterové lety a od 15. listopadu tato víza rozšíří i na turisty na komerčních letech.

Sousední Srí Lanka již začala povolovat plně očkované cestující bez karantény a částečně očkované nebo neočkované osoby s určitými omezeními. Podobný plán má i Jižní Korea, která v pondělí začala povolovat velká společenská setkání a zrušila omezení otevírací doby pro restaurace.

Vietnam zůstává uzavřen, ale plánuje do konce měsíce otevřít oblíbené ostrovní letovisko Phu Quoc plně očkovaným rekreantům a sousední Kambodža, která v pondělí zrušila omezení pro vnitrostátní cestování, má podobný plán otevřít dvě pobřežní provincie mezinárodní lety. cestovatelů. Malajsie plánuje otevřít severní letovisko Langkawi 15. listopadu pro plné očkování turistů.

Austrálie sází na to, že proočkovanost je nyní dostatečně vysoká, aby zmírnila riziko povolení mezinárodního cestování.

Zpočátku budou mít do země volný vstup pouze australští občané s trvalým pobytem v Austrálii. Plně očkovaní cizinci cestující na kvalifikovaná pracovní a studentská víza budou mít přednost před zahraničními turisty.

Vláda ale očekává, že Austrálie do konce roku do určité míry přivítá mezinárodní turisty.

Austrálie již v pondělí oznámila, že očkovaní turisté ze Singapuru – který má jednu z nejvyšších proočkovaností na světě – budou od 21. listopadu na základě bilaterální dohody vítáni.

Nové svobody také znamenají, že plně očkovaní australští občané a osoby s trvalým pobytem mohou opustit zemi z jakéhokoli důvodu, aniž by vláda požadovala výjimku ze zákazu cestování, který většinu z nich od 25. března 2020 omezuje doma.

Sydney bylo prvním australským letištěm, které v pondělí oznámilo znovuotevření, protože Nový Jižní Wales byl prvním státem, kde bylo očkováno 80 % populace ve věku 16 a více let. Melbourne a národní hlavní město Canberra také otevřely své brány v pondělí poté, co stát Victoria a teritorium hlavního města Austrálie splnily standard očkování.

Ačkoli nyní mohou Australané volně cestovat do zahraničí, čtyři státy a jedno australské území stále ukládají epidemická omezení na překračování státních hranic.

Australan Ethan Carter, který v pondělí přistál na letišti v Sydney z Los Angeles, vyjádřil frustraci z toho, že musí žádat o povolení k návštěvě své umírající matky v Západní Austrálii.

Prostřednictvím médií apeloval na západoaustralského premiéra Marka McGowana, který prohlásil, že se hranice tohoto státu letos neotevřou, aby ho pustil dovnitř.

“Marku, pomysli na lidi, kteří trpí, jako když duševně vidí své rodiny. To je také zdravotní problém,” řekl Carter.

McGowan řekl, že jeho vláda zváží povolení Cartera do státu, pokud požádá o výjimku.

“Tyto situace jsou velmi smutné a těžké a za poslední dva roky jsme jich viděli hodně,” řekla McGowanová.

___ Z Bangkoku byla hlášena nadmořská výška. K této zprávě přispěli novináři agentury Associated Press Khalida Ekvithiavychunkul a Tasani Vjpungsa v Bangkoku a Ashok Sharma v Novém Dillí.