Divoký konec Frontier League

Podzimní sezóna právě začala a vzduch se večer ochladí. Nicméně, někteří kluci nechali nějaký baseball hrát. Ve Washingtonu, PA, “Schaumburg Boomers” a hostitel “Washington Wild Things” by přesně to udělali v League of Borders. Zítra nebude vítěz, který by bral vše v páté hře First Division Championship.

Pro „Boomers“ to byla dlouhá cesta, než se tam dostat, a nejen čas strávený na cestě pro tým a mnoho fanoušků, kteří tu 9,5hodinovou cestu podnikli.

“Boomers” odstartovali dobře za stavu 17-12, aby zahájili sezonu, a vydali se na obtížnou cestu.

Červenec a srpen 12-12-12 července a 8-15 srpna. Poslední dva týdny základní části skóroval 37-39-1. 7 “Boomers” zlato z

12 stačí dostat se do čela divize, vyhrát centrální divizi a dostat se do play-off a většinu série play-off budete muset hrát na silnici.

V “Wild Things Park” “Wild Things” začal od 2 do 8, aby zahájil sezónu.

Florence byla smetena, ale za stavu 56:40 by hořela, aby zvítězila. V čele s Tristonem Petersonem a Andrewem Cechem, dvěma z největších netopýrů v sestavě a doplněni o nadhazovače Ryana Henina a Darrena Osbyho. Osby vedl tým při útočných úderech a Henin byl lídrem týmu ve vítězstvích.

S rozestavením play-off budou Wild Things hostit Équipe Québec, zatímco Boomers se musí vydat na cestu proti Florence Yales. The Wild Things vedli 2-1 a byli na pokraji vyřazení, ale vrátili se domů k velkému publiku ve Washingtonu a vzali si další dva zápasy Équipes a udeřili do Frontier League 3-2 Championship. Mezitím v Schaumburgu si Boomers rozdělili dva zápasy na Windtrust Field a pojedou do Florencie, vezmou sérii 3-1 a počkají na Washington na Windtrust.

Boomers by vzali první zápas, ale Washington to viděl dříve v posledním zápase. The Wild Things se vrátí, aby vyhráli poslední zápas sezóny na Windtrust Field a zamířili do Wild Things Parku.

The Wild Things vyhrají třetí zápas a vedou 2:1. Boomers dostali jiskru ve čtvrté hře. Vedeni navrženou Heather Quincy Newportovou a nadhazovačem Erikem Martinezem povedou cestu týmu. Boomers vyhráli čtvrtý zápas 3:1 a srovnali stav série na 2:2. Tento zápas odehrál divoký a rozhodující zápas v neděli odpoledne v 17 hodin.

V teplém nedělním odpoledni, kdy většina lidí sledovala fotbal NFL a Bresson Hockey, se zúčastnila velká věrná Divoké věci s více než 1700 fanoušky. Boomers otevřeli skóre třemi homeruny z Nieporte, které se dostaly z WTP na parkoviště. To by způsobilo, že se pro Boomers točil míč a oni by se neohlíželi zpět s Kyleem Arjonou, který šel na 9 směn, 3 hity a vzdal 3 běhů na 104 podlažích.

Wild Things se snažili tuto hru nadchnout, aby dostali primárního běžce do centra skórování, ale nedokázali je přimět ke skórování. Vzhledem k tomu, že na základně jim zbývá 5 jezdců, Boomers pojedou ještě tři homeruny a přidají ke svému skóre, když postoupí 10-1 na 9.NS směna. Divoké věci by se začaly shromažďovat ve spodní části poloviny, když jste začali dostávat úder chůze a jednu pálku, která by udělala double a zasáhla pozdní double.

Se dvěma běžci, kteří skórovali uprostřed a dvěma odpůrci, by zásah vytvořil novou míčovou hru nebo je oddělil od Boomers. S raketovým výstřelem, který přehodil rychle se rozvíjejícího druhého hráče, si Boomers připíšou svůj čtvrtý titul ve FLCS. Boomers budou párty na kopci s Arjunou. Toto bude první turnaj FLCS od roku 2019 (kvůli zrušení sezóny 2020 kvůli COVID-19), ve kterém byla předána mistrovská trofej. Arjorna byl jmenován MVP play off, vyhrál oba zápasy, ve kterých začal ve finále.

Věřící z The Wild Things stáli vedle svého týmu, když sledovali začátek oslav. Gratulovali jim k dalekosáhlému úspěchu týmu. Až do května příštího roku má Frontier League skvělou show pro kampaň 2021 a fanoušci Washingtonu očekávají návrat Wild Things do FLCS a Boomers se těší na návrat v příštím roce. Ale gratuluji oběma týmům ke skvělému závěru roku. Těším se na oba týmy v příštím roce.