Apple a iOS 17.4 potvrzují, že toto je rok, kdy další generace CarPlay přebírá ve vybraných autech

CarPlay je jen pár týdnů od oslavy 10 let… podle toho, kdy slavíte jeho narozeniny. Apple již slíbil zcela novou generaci CarPlay, která začne přebírat auta v roce 2024. A nyní aktiva v beta verzi iOS 17.4 ukazují, že CarPlay 2.0 se ve skutečnosti blíží k uvedení na novou řadu automobilů.

Které auto pojede jako první? Závod je momentálně mezi Porsche a Aston Martin. Doufejme, že příští generace CarPlay přijde i letos do jiných značek s vozy za méně než 1 miliardu dolarů.

Ať tak či onak, Apple si stojí za svým prohlášením z června 2022, že první vozy vybavené CarPlay nové generace vyjedou do ulic v roce 2024. Joe Rossignol v MacRumorsApple nedávno aktualizoval svůj web, aby aktualizoval konkrétní řádek textu. „Oznámení o vozidlech přicházejících koncem roku 2023“ bylo nahrazeno „První modely dorazí v roce 2024“ Web Apple CarPlay.

iOS 17.4 má hodně co říct o CarPlay nové generace.

Apple nám říká, že očekáváme oficiální spuštění iOS 17.4 v březnu. Před deseti lety byl v březnu také iOS v autě přejmenován na CarPlay v designu, který máme dnes. Trvalo další rok, než se CarPlay skutečně objevil v nových autech. Možná bychom měli zmírnit naše očekávání ohledně aut, která nejsou od Porsche nebo Aston Martin.

Co se týče toho, co nám iOS 17.4 beta 1 říká o CarPlay nové generace, 9 až 5 Mac Podařilo se mi potvrdit přítomnost těchto nedávných odkazů na aplikaci CarPlay: automatická nastavení, autokamera, nabíjení, klima, uzamčení, média, tlak v pneumatikách a výlet.

Průzkumník nové generace Aaron (@aaronp613) Sdílené obrázky z beta verze iOS 17.4 související s aplikacemi CarPlay nové generace dnes:

Je zřejmé, že grafický tým byl zaneprázdněn.

Protože CarPlay 2 přebírá digitální rozhraní vozu, budou tyto aplikace potřebné pro všechny funkce vozu, které se nacházejí v interním systému každého výrobce automobilů. Apple také stále vyrábí auto, a to jsou ještě čtyři roky.

To je prozatím vše. Oficiálně se posouváme z fáze chytrých fotografií do základní fáze uvedení nové generace CarPlay – plus více šikovných fotografií. Tento příběh budeme i nadále sledovat a během roku (roků) vám budeme přinášet nejnovější zprávy, jak se objeví.

Poznámka

ShrimpApplePro Dnes večer se rozšířila tato fáma:

"This is not confirmed but I heard CarPlay 2 enabled vehicles to have a custom Apple Silicon chip possibly to handle sensors data and streams to iPhone for better latency and processing. Apple will also take a cut from that Again, not confirmed."

Udělejte si z toho, co chcete.

