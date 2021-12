Duševní zdraví mezi sportovci zdůrazněno v bouřlivém roce 2021 | profesionální

JENNA FRYER AP National Writer



Simone Bilesová si nyní uvědomuje, že bojovala dlouho předtím, než se dostala na olympijské hry v Tokiu, neoficiální tvář her a jedna z největších gymnastek všech dob, která se nedokázala přinutit k úsměvu a postoupit na největší světové scéně.

„Myslím, že jsou to určitě ty zadržované emoce, útoky za posledních pár let, trauma, které vedlo k tomu momentu, kdy jsi vyšel na světovou scénu, prostě to prasklo,“ řekl Biles.